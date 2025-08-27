US Open "rozstrzygnięte". Te wyniki mówią wszystko

Iga Świątek (2. WTA) bez żadnych problemów awansowała do II rundy US Open. Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych pokonała 6:1, 6:2 Kolumbijkę Emilianę Arango (84. WTA). Pojedynek trwał godzinę i minutę. "Oficjalne konto US Open w mediach społecznościowych ogłasza rekord świata Igi Świątek. O co chodzi? Polka właśnie odebrała historyczny rekord Monice Seles. W trwającej od 1968 roku erze open w tenisie nikt poza Świątek nie może się pochwalić serią aż 65 takich zwycięstw z rzędu" - pisał Łukasz Jachimiak w spostrzeżeniach z meczu.

WTA przygotowało sondę. Wszystko jasne, kto wygra US Open

Oficjalna strona WTA oczywiście zwróciła uwagę na mecz Igi Świątek w I rundzie US Open. "W liczbach. Świątek pewnie awansowała do drugiej rundy US Open. Polka kontynuuje swoje odrodzenie w 2025 roku" - napisali dziennikarze.

WTA przygotowała też sondę dla kibiców, oczywiście na temat Igi Świątek. Pytanie brzmiało: "Jak daleko Twoim zdaniem zajdzie Iga Świątek w US Open w ciągu najbliższych dwóch tygodni?". Możliwych odpowiedzi było pięć: odpadnięcie w IV rundzie lub wcześniej, ćwierćfinał, półfinał, finał oraz zwycięstwo Igi w turnieju.

Internauci nie mieli wątpliwości. Jedna z odpowiedzi dostała aż 75 proc. głosów! Ta odpowiedź to: Iga wygra turniej. 16 proc. internautów zagłosowało na finał z udziałem Polki, a 5 proc. na półfinał. Zaledwie 2. proc otrzymała odpowiedź, że Polka przegra w ćwierćfinale, a tylko 1 proc. na wcześniejsze odpadnięcie z imprezy.

Sondę można zobaczyć tutaj.

Świątek w II rundzie US Open zagra z 26-letnią Holenderką Suzan Lamens (66. WTA), która wygrała 6:4, 6:2 z Amerykanką Valerie Glozman (902. WTA).

