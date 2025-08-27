Było już po meczu, gdy Osaka powiedziała to o Wiktorowskim. Króciutko

Z końcem lipca gruchnęły wieści, że Naomi Osaka (24. WTA) nawiązała tymczasową współpracę z Tomaszem Wiktorowskim. Zaczęło się bardzo dobrze, bo w turnieju WTA 1000 w Montrealu Japonka dotarła aż do finału, w którym ostatecznie przegrała 6:2, 4:6, 1:6 z Victorią Mboko (23. WTA). Współpraca jest kontynuowana i minionej nocy została przetestowana w pierwszej rundzie US Open, w której Osaka zmierzyła się z Greentje Minnen (106. WTA).

Naomi Osaka w drugiej rundzie US Open. Wystarczyły jej 84 minuty

W pierwszym secie rywalizacja Japonki i Belgijki była wyrównana do stanu 3:2 dla drugiej z nich. Było po jednym przełamaniu z obu stron i wtedy triumfatorka US Open z 2018 i 2020 roku pokazała klasę. Osaka pilnowała swojego serwisu, świetnie grała przy podaniach rywalki i wygrała cztery kolejne gemy z rzędu. Efekt? Set wygrany 6:3 w 38 minut.

W drugim secie od razu Osaka wygrała dwa pierwsze gemy, przedłużając serię do sześciu wygranych gemów z rzędu. Wtedy jednak znalazła się w lekkim dołku. Po najdłuższym gemie w całym meczu Minnen odrobiła stratę przełamania i nawet przełamała rywalkę przy wyniku 3:3! To Belgijka prowadziła wtedy 4:3 z przewagą przełamania, ale to nie podłamało Osaki. Japonka wrzuciła wyższy bieg, wygrała 12 z kolejnych 15 punktów, co pozwoliło jej zwyciężyć w trzech gemach z rzędu, a w całym meczu 6:3, 6:4 i po 84 minutach awansować do kolejnej rundy zmagań na nowojorskich kortach.

- Mogłam mieć lepsze nastawienie. Byłam strasznie zestresowana. To była pierwsza runda, a ten turniej wiele dla mnie znaczy. Naprawdę chciałam wygrać. Żałuję, że nie myślałam więcej o procesie niż o wyniku, ale cieszę się, że udało mi się wygrać - powiedziała Osaka na konferencji prasowej, a następnie powiedziała o wpływie Tomasza Wiktorowskiego na jej grę.

- Muszę po prostu wierzyć w siebie. To bardzo trudne, kiedy wiesz, że dobrze serwujesz, a nagle zostajesz przełamana, ale Tomasz i ja dużo pracowaliśmy nad moimi returnami i czuję się pewniej. To dla mnie bardzo ważne, ponieważ czuję, że byłam w stanie się skoncentrować i od razu odrobić przełamanie, kiedy było to potrzebne. Powiedziałabym, że to był kluczowy moment meczu - podkreśliła, odnosząc się do sytuacji z drugiego seta.

- Szczerze mówiąc, nie próbuję teraz iść w czyjeś ślady. Po prostu robię to, co każe mi Tomasz. Zrobiłam coś trochę innego niż wcześniej i jeśli ktoś chce, to może się dowiedzieć, ale chyba im sama nie powiem. To sprawiło, że poczułam się o wiele bardziej komfortowo, więc mam nadzieję, że nikt się nie dowie - zakończyła Osaka.

W drugiej rundzie US Open Naomi Osaka zmierzy się z Hailey Baptiste (47. WTA). Będzie to trzeci bezpośredni pojedynek obu pań. Dwa poprzednie zostały rozegrane w tym roku i zakończyły się wygranymi Japonki - 6:7(2), 6:1, 6:2 w ćwierćfinale w Auckland i 7:6(6), 3:6, 6:4 w trzeciej rundzie w Miami.