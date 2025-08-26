Jednoznaczne komentarze po tym, co zrobiła Świątek na US Open

Iga Świątek wykonała zadanie. Pierwszą rundę US Open przeszła bez większych problemów. Mecz z Kolumbijką Emilianą Arango potrwał zaledwie 61 minut. W pierwszym secie od stanu 1:1 Polka była nie do zatrzymania i bardzo pewnie wygrała 6:1. W drugim oddała tylko jednego gema więcej. Dzięki temu nasza mistrzyni awansowała do II rundy, w której zagra z Holenderką Suzan Lamens. Występ Świątek już zdążyli podsumować eksperci na platformie X.

Jednoznaczne komentarze po meczu Świątek. "Nie miała za wiele do zaoferowania"

- 26 winnerów i 14 niewymuszonych błędów. Przy siatce 11 akcji wygranych na 13. 88% punktów wygranych po pierwszym serwisie i 56% po drugim. Godzina dobrego grania z posłuchaniem rady Wima Fissette'a (żeby się nie spieszyła z winnerami). Fajnie Iga Świątek zaczyna US Open - wyliczał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

- Fajerwerków dziś nie było, bo też druga strona nie miała za wiele do zaoferowania. Iga Świątek solidna i za mocna dla Arango. Bardzo pewne zwycięstwo i awans do 2. rundy - podsumował komentator Eurosportu Dawid Żbik.

- Wielkiego meczu nie było, bo Arango nie miała zupełnie koncepcji i umiejętności, żeby utrudnić życie Polce. Mecz rozegrany, ale oczywiście trzeba było wyjść, wstrzelić się w kort i pewnie to wygrać - napisał Hubert Błaszczyk.

Świątek gra dalej w US Open. "Mecz pod kontrolą"

- Przed meczem obstawiałem wynik w stylu 6:2 6:1, skończyło się 6:1 6:2. Styl gry Kolumbijki zwyczajnie nie ma szans zagrozić Idze Świątek. Polka musiałaby wpaść w spiralę błędów, by mieć jakiekolwiek kłopoty w tym spotkaniu. Kilka pomyłek się zdarzyło, ale mecz i tak pod kontrolą - ocenił Daniel Topczewski.

- Godzina z Emilianą Arango i można rozdawać autografy. Brawo Iga Świątek! Przebieg meczu tego nie zaskoczył - stwierdził krótko Rafał Smoliński z portalu WP Sportowe Fakty.

- Druga na świecie i mistrzyni z 2022 roku, Iga Świątek, pokonuje Emilianę Arango 6:1, 6:2, rozpoczynając tym samym swoją kampanię w US Open. To jej 50. (!) zwycięstwo w tym roku. Następnie zmierzy się z Lamens - odnotował portugalski dziennikarz Jose Morgado.

