Świątek nagle dostała pytanie o Polaków. Odpowiedziała króciutko

Iga Świątek (2. WTA) rozpoczęła US Open od meczu z Emilianą Arango (84. WTA). Polska tenisistka była zdecydowaną faworytką i nie rozczarowała. Wygrała 6:1, 6:2 a jako zwyciężczyni udzieliła pomeczowego wywiadu na korcie.

Iga Świątek zabrała głos po zwycięstwie nad Emilianą Arango w US Open

Na początek zawodniczka została zapytana o to, jak czuje się po inauguracji turnieju. - Świetnie. Dziękuję wam za przybycie. Na pewno pierwszy mecz nie jest łatwy, trzeba przyzwyczaić się do rytmu, to starałam się dzisiaj zrobić. Z pewnością było to solidne spotkanie (z mojej strony - red.), cieszę się, że nie próbowałam przesadzać z mocą. Po prostu byłam solidna - powiedziała.

Następnie 24-latka dostała pytanie o doping rodaków, na jaki może liczyć w Nowym Jorku. - Polscy fani tak naprawdę są wszędzie, to bardzo miłe zawsze czuć wsparcie. Jeżdżą po całym świecie do miejsc, gdzie gram - oznajmiła.

Iga Świątek po meczu US Open podziękowała kibicom. Nie tylko Polakom

Przy tym zawodniczka nie zapomniała o kibicach z zagranicy. - To wspaniałe, ale doceniam również fanów pochodzących z innych krajów. Czuję, że co roku jest ich więcej. Mam nadzieję, że będą się cieszyć moją grą - oznajmiła.

W drugiej rundzie US Open Iga Świątek zmierzy się z Suzan Lamens (66. WTA), która we wtorek pokonała 6:4, 6:2 Valerie Glozman (902. WTA).

