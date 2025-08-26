Była 17:28. Oto co napisała Magda Linette do rywalek

Pierwsza runda kobiecego US Open stoi pod znakiem pożegnań. W poniedziałek ostatni mecz w karierze rozegrała dwukrotna zwyciężczyni Wimbledonu Petra Kvitova. Czeszka po zaledwie 54 minutach przegrała z Diane Parry 1:6, 0:6. Z kolei we wtorek z zawodowym tenisem rozstała się Caroline Garcia. Uległa Kamilli Rachimowej 4:6, 6:4, 3:6. Obydwie zapowiadały, że US Open będzie ich ostatnim turniejem w karierze. Dlatego też po ich meczach nie brakowało łez i wzruszających momentów. Dwie wielkie rywalki w wyjątkowy sposób pożegnała także Magda Linette.

Tak Magda Linette zwróciła się do wielkich rywalek. Klasa sama w sobie

We wtorek dokładnie o godz. 17:28 Linette opublikowała dwa wpisy w mediach społecznościowych. W jednym z nich zwróciła się do Kvitovej. - Dziękuję, że pokazałaś nam siłę owiniętą w dobroć. To był zaszczyt spotkać Cię na tej drodze. Życzę Ci całego piękna, jakie tylko może Ci dać życie - napisała i zamieściła zdjęcie z ich wspólnego meczu.

W pięknych słowach podziękowała także Caroline Garcii. - Dziękuję, że jesteś takim światłem na korcie i poza nim. To był zaszczyt dzielić z Tobą chwile. Niech życie zaskoczy Cię czymś więcej, niż kiedykolwiek sobie wymarzyłaś - życzyła 33-latka.

Zarówno z Kvitovą, jak i z Garcią Linette miała okazję w przeszłości mierzyć się bezpośrednio na korcie. Z Czeszką grała trzy razy i za każdym razem musiała uznać wyższość przeciwniczki. Z kolei z Garcią raz przegrała i raz wygrała. Zwycięstwo odniosła w 2023 r. podczas pamiętnego Australian Open, w którym Polka doszła aż do półfinału. Francuzkę dość niespodziewanie wyeliminowała wówczas w IV rundzie zmagań.

Niestety Linette, podobnie jak Kvitova i Garcia, nie bierze już udziału w tegorocznym US Open. Poznanianka również odpadła w pierwszej rundzie zmagań. W niedzielę przegrała z McCartney Kessler 5:7, 5:7. Rywalką Amerykanki w II rundzie będzie Czeszka Marketa Vondrousova.

