To już koniec. Rywalka Świątek ogłasza, co dalej

"Drogi tenisie, czas się pożegnać" - ogłosiła w maju Caroline Garcia (174. WTA). Później zagrała jeszcze w kilku turniejach, z których ostatnim był US Open. Tam w pierwszej rundzie przegrała 4:6, 6:4, 3:6 z Kamillą Rachimową (51. WTA), co oznaczało dla niej koniec kariery. Gdy emocje nieco opadły, Francuzka znów zabrała głos.

Caroline Garcia pożegnała się z tenisem. "Jestem naprawdę dumna z tego, co osiągnęłam"

"Dziękuję z całego serca. Tenisowi za to, że ukształtował mnie w kobietę, którą jestem dzisiaj. Mojej rodzinie i drużynie za to, że wspierali mnie na każdym kroku. Kibicom, którzy byli tam na całym świecie, motywowali, wspierali i sprawili, że ta podróż była dziesięć razy przyjemniejsza i wyjątkowa. I wszystkim pracującym za kulisami, od personelu WTA po FFTennis (francuska federacja - red.), wszystkim pracownikom turniejowym i wolontariuszom - dziękuję. I oczywiście, dziękuję moim sponsorom" - napisała w serwisie X.

Z perspektywy czasu zawodniczka patrzy na karierę niezwykle optymistycznie. "Moja podróż nie zawsze była łatwa, ale zdecydowanie była warta zachodu. Choć jestem niesamowicie podekscytowana tym, co przede mną, jestem też naprawdę dumna z tego, co osiągnęłam przez ostatnie 15 lat w tourze. Nie, nie osiągnęłam wszystkiego, ale zrobiłam więcej niż dobrze. I każdy krok, każde wyzwanie, każde zwycięstwo i porażka doprowadziły mnie tutaj. Nie zmieniłabym niczego" - podkreśliła.

Oto co będzie robić Caroline Garcia po zakończeniu tenisowej kariery

Jednocześnie Garcia zapowiedziała pozostanie przy tenisie. "To nie jest pożegnanie. To nie jest emerytura. Po prostu zmieniam rolę (ale najpierw czas na miesiąc miodowy!). Nie odchodzę z tenisa; wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że mój największy wkład jest jeszcze przede mną. Poprzez Tennis Insider Club (medialna platforma poświęcona tenisowi - red.) i inne ekscytujące projekty chcę pomóc młodszym sportowcom stać się najlepszymi wersjami samych siebie" - oznajmiła.

Na koniec wróciła do swojego ostatniego profesjonalnego meczu. "To był piękny dzień, którego nigdy nie zapomnę, dzień, który przypomniał mi, że ostatecznie nie liczy się tylko to, co osiągasz, ale jak to robisz i, co ważniejsze, z kim się tym dzielisz. Do zobaczenia wkrótce. Z miłością, Caro" - zakończyła.

Caroline Garcia w trakcie kariery dwukrotnie wygrała Roland Garros w grze podwójnej. W dorobku ma 19 tytułów rangi WTA (11 singlowych i osiem deblowych). W grze pojedynczej najwyżej była na czwartym miejscu w światowych listach, natomiast w grze podwójnej jej szczytowym osiągnięciem była druga pozycja w rankingu WTA.

