Oto prawda o relacji Świątek i Fissette'a. Nastąpił zwrot

Początek sezonu w wykonaniu Igi Świątek był bardzo trudny - Polka wróciła do gry po przejściach, które doświadczyły ją w czasie poprzedniego sezonu. Niestety nic nie szło tak, jak by chciała. Nawet na mączce, czyli jej ulubionej nawierzchni. Przez długi czas nie dała rady zdobyć tytułu, a ponadto spadła o kilka lokat w rankingu WTA, co mogło być dla niej kolejnym ciosem.

Punkt zwrotny w pracy Świątek z Fissettem

Mimo nieudanego początku sezonu Iga Świątek dała radę podnieść się na trawie i tam dojść do finału w Bad Homburg, a następnie wygrać na Wimbledonie. Później triumfowała po raz pierwszy w Cincinnati, co jest bardzo dobrą prognozą przed trwającym aktualnie US Open.

Paweł Ostrowski, były trener m.in. Angelique Kerber, wskazał w rozmowie z Interią, że utrzymanie wysokiej formy przez cały sezon jest niemożliwe, a ponadto Świątek rozpoczęła pracę z Wimem Fissettem, co również mogło mieć wpływ na to, jak zawodniczka wyglądała wcześniej. - Trzeba też przyznać, że docieranie się Igi z trenerem również było procesem, który musiał trochę potrwać - oświadczył.

- Do tej pory Iga pracowała tylko z Polakami. Forma przekazu, nawet jakieś półsłówka, mają swoje znaczenie, bo wtedy szybciej nawiązujemy relacje i szybciej rozumiemy, o co chodzi trenerowi. Można oczywiście znać języki perfekcyjnie, ale pewnego rodzaju żargony to już jest zupełnie inna bajka i zanim się przyzwyczaimy do tej drugiej osoby, do sposobu jej przekazywania informacji, musi minąć trochę czasu - dodał.

Zdaniem trenera Iga Świątek "wpuściła" Wima Fissette'a, co zaowocowało udanymi wynikami. - Iga "wpuściła" trenera, dopuściła go bliżej siebie i zaczęła realizować jego koncepcję, dlatego możemy się spodziewać coraz lepszych wyników - podkreślił.

Iga Świątek rozpocznie rywalizację na US Open we wtorek 26 sierpnia. W pierwszym meczu zmierzy się z Emilianą Arango (84. WTA). Tenisistki wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 17:30 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna na Eurosporcie i platformie MAX. Tekstową relację będzie można śledzić na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.