Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Ależ sensacja na kortach US Open! "Nie takiego wyniku chciałam"
Weronika Kudermietowa nie będzie dobrze wspominać tegorocznego US Open. Rywalizację na nowojorskich kortach Rosjanka zakończyła już na pierwszej rundzie po porażce ze 149. tenisistką świata Janice Tjen. Jak Kudermietowa odniosła się do tej porażki? W krótki sposób.
Weronika Kudermietowa
fot. YT @USOpen

Zmagania w tegorocznej edycji US Open jeszcze nie rozpoczęły się na dobre, a w rywalizacji pań doszło już do kilku sensacji. Mistrzyni Australian Open Madison Keys (6. WTA) po ponad trzech godzinach walki przegrała 7:6(10), 6:7(3), 5:7 z Meksykanką Renatą Zarazuą (82. WTA). Z kolei Elina Switolina (15. WTA) przegrała 2:6, 4:6 z Węgierką Anną Bondar (97. WTA).

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Tak Rosjanka skomentowała sensacyjną porażkę

Do ogromnej niespodzianki doszło także w meczu Weroniki Kudermietowej (25. WTA) z Janice Tjen (149. WTA). Po zaciętej, trwającej 133 minuty tenisowej batalii to tenisistka z Indonezji wygrała to spotkanie 4:6, 6:4, 4:6! Tjen do drabinki głównej dostała się poprzez kwalifikacje, w których półfinale pokonała Maję Chwalińską (177. WTA) 7:5, 7:5. Ba! To jej pierwszy start w turnieju wielkoszlemowym. Nie ma wątpliwości, że zapamięta go na zawsze.

Zobacz też: Poleciały łzy. Tak na US Open pożegnano gwiazdę tenisa

A Kudermietowa? Rosjanka krótko przemówiła po tym meczu w mediach społecznościowych. - Nie takiego wyniku chciałam. Włożyłam w to całe serce i wysiłek. No dobrze, nie wygrałam meczu, ale zdobyłam serca najlepszych kibiców. Dziękuję za to niesamowite wsparcie!" - napisała 25-latka cytowana przez championat.com.

A z kim Janice Tjen zagra w drugiej rundzie US Open? Rywalką Indonezyjki będzie Emma Raducanu (36. WTA). Będzie to pierwszy bezpośredni mecz obu pań. Czy Brytyjka w tym roku nawiąże do 2021 roku, w którym wygrała jedyny turniej, którym właśnie było US Open? Trudno to sobie wyobrazić, ale tenis widział bardziej niezwykłe historie.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to: