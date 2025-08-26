Godziny do meczu Świątek, a tu takie wieści. Zawrzało. "Co oni wyprawiają?"

- Szczerze mówiąc, uważam, że nie ma sensu nazywać kogokolwiek faworytką. Tenis kobiet nie jest nieprzewidywalny, bo są dziewczyny, które stale utrzymują się w czołówce, a my udowadniamy, że potrafimy grać dobrze przez cały sezon. Ale jest wiele zawodniczek, które grają naprawdę dobrze i mogą wygrać turniej - podkreślała Iga Świątek na sobotniej konferencji prasowej. Mimo wszystko to Polka jest w gronie głównych kandydatek do tytułu, tym bardziej że w przeszłości zaznała smaku zwycięstwa w Nowym Jorku. Triumfowała w 2022 roku. I w tym sezonie postara się powtórzyć ten wyczyn. Już we wtorek 26 sierpnia rozpocznie rywalizację. Na początku meczu może jednak pojawić się nieoczekiwany problem - nie dla tenisistki, a dla polskich widzów przed telewizorami.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Internauci są oburzeni. Poszło o mecz Świątek. "Upadli na głowę?"

Mecz pierwszej rundy US Open między Świątek a Emilianą Arango zaplanowano na godzinę 17:30 czasu polskiego. W telewizji transmitować będzie go stacja Eurosport 1, ale dopiero po zakończeniu etapu wyścigu kolarskiego Vuelta a Espana, o czym donosi profil "Z kortu - informacje tenisowe". I tutaj może dojść do kolizji... tych dwóch transmisji, o czym pisze Michał Chojecki. "Prognozowany finisz etapy Vuelty: ok. 17:20-17:25. Jeżeli kolarze będą jednak jechać dłużej, w Polsce prawdopodobnie wybuchną zamieszki" - pisał nieco żartobliwie dziennikarz na X.

Jeśli wyścig kolarski się przedłuży, wówczas transmisja z meczu Świątek może zostać opóźniona. I ten możliwy scenariusz nie podoba się kibicom tenisa. Ostro zareagowali pod wpisem Chojeckiego. "Już mi z rana podnieśli ciśnienie... Lepiej niech dobrze przebierają nogami i dojadą tymi rowerami do tej 17:30", "Zdecydowanie! Chyba stanę na ich czele [zamieszek, przyp. red.]. Potrzebne jest tu inne rozwiązanie a nie codzienne opóźnienia w transmisji", "Czy Eurosport upadł na głowę?! Co oni wyprawiają? Jeżeli nie puszczą meczu Igi od początku to mają jak w banku, że ludzie będą delikatnie rzecz ujmując ich 'krytykować' i nikogo nie będą interesować ich tłumaczenia. Ogarnijcie się Eurosport jeżeli chcecie mieć spokój" - grzmieli zirytowani użytkownicy X.

Zobacz też: Ostra reakcja na to, co zrobiła Kvitova. "Wstyd".

Świątek w pogoni za siódmym tytułem wielkoszlemowym w karierze

Miejmy jednak nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem, nie będzie opóźnień w wyścigu kolarskim i transmisja z meczu Świątek rozpocznie się o czasie. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej ze spotkania Polki z Kolumbijką na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Będzie to pierwszy pojedynek tych tenisistek w seniorskich zmaganiach, ale murowaną faworytką będzie rzecz jasna nasza rodaczka, wiceliderka rankingu WTA.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU