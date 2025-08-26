Jakiś czas temu Petra Kvitova zapowiedziała, że zakończy karierę na US Open. Dwukrotna mistrzyni Wimbledonu do niedawna była w czołówce światowego rankingu. Jednak w 2023 roku zrobiła sobie przerwę macierzyńską i wróciła dopiero w lutym tego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek przeszła do historii Wimbledonu! "Gwiazda na skalę wszechświata"

Ostra reakcja na to, co zrobiła Kvitova. "Wstyd"

Jak można było się spodziewać, powrót był trudny. "W turniejach rangi WTA 35-latka wygrała zaledwie jeden mecz. W Rzymie pokonała Irinę-Camelię Begu. W innych odpadała już w pierwszej rundzie. W końcu w czerwcu podjęła zdecydowany krok" - opisywał na łamach Sport.pl Błażej Winter.

Niestety na nowojorskich kortach oglądaliśmy łzy czeskiej tenisistki. Kvitova w poniedziałek poległa w starciu przeciwko Diane Perry (107. WTA). "W pierwszym secie oddała jej tylko jednego gema. W drugim spokojnie wygrała 6:0. Całe spotkanie trwało zaś jedynie 54 minuty" - relacjonowaliśmy na łamach Sport.pl.

Zobacz też: Deklasacja w meczu Andriejewej w US Open! 55 minut i koniec

Taki wynik na wielkoszlemowych kortach był sporym rozczarowaniem dla tenisistki, ale także dla jej rodaków. Adam Romer - red. naczelny magazynu Tenisklub napisał: "Czeski dziennikarz oglądający ten mecz obok mnie: 'To wstyd tak żegnać się z tenisem, ale jak masz 100 tys. dolarów do wzięcia z kortu…'" - napisał.

Gorzkie słowa Kvitovej po meczu

Po meczu rozżalona tenisistka skomentowała swój ostatni występ. - Miałam nadzieję, że dziś pokażę się lepiej. Ale było mi ciężko, zdając sobie sprawę, że to może być mój ostatni mecz. Emocjonalnie też było bardzo ciężko - oświadczyła.

- Dziękuję, Nowy Jorku, za ten niesamowity Wielki Szlem. Bardzo się cieszę, że mogę tu być i mieć swój ostatni taniec - zakończyła.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU