Ostra reakcja na to, co zrobiła Kvitova. "Wstyd"

Jakiś czas temu Petra Kvitova zapowiedziała, że zakończy karierę na US Open. Dwukrotna mistrzyni Wimbledonu do niedawna była w czołówce światowego rankingu. Jednak w 2023 roku zrobiła sobie przerwę macierzyńską i wróciła dopiero w lutym tego roku.
Jak można było się spodziewać, powrót był trudny. "W turniejach rangi WTA 35-latka wygrała zaledwie jeden mecz. W Rzymie pokonała Irinę-Camelię Begu. W innych odpadała już w pierwszej rundzie. W końcu w czerwcu podjęła zdecydowany krok" - opisywał na łamach Sport.pl Błażej Winter.
Niestety na nowojorskich kortach oglądaliśmy łzy czeskiej tenisistki. Kvitova w poniedziałek poległa w starciu przeciwko Diane Perry (107. WTA). "W pierwszym secie oddała jej tylko jednego gema. W drugim spokojnie wygrała 6:0. Całe spotkanie trwało zaś jedynie 54 minuty" - relacjonowaliśmy na łamach Sport.pl.
Zobacz też: Deklasacja w meczu Andriejewej w US Open! 55 minut i koniec
Taki wynik na wielkoszlemowych kortach był sporym rozczarowaniem dla tenisistki, ale także dla jej rodaków. Adam Romer - red. naczelny magazynu Tenisklub napisał: "Czeski dziennikarz oglądający ten mecz obok mnie: 'To wstyd tak żegnać się z tenisem, ale jak masz 100 tys. dolarów do wzięcia z kortu…'" - napisał.
Po meczu rozżalona tenisistka skomentowała swój ostatni występ. - Miałam nadzieję, że dziś pokażę się lepiej. Ale było mi ciężko, zdając sobie sprawę, że to może być mój ostatni mecz. Emocjonalnie też było bardzo ciężko - oświadczyła.
- Dziękuję, Nowy Jorku, za ten niesamowity Wielki Szlem. Bardzo się cieszę, że mogę tu być i mieć swój ostatni taniec - zakończyła.
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!