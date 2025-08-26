Fręch do zawodów w Nowym Jorku przystąpiła po dwóch bardzo nieudanych turniejach. Ani w Cincinnati, ani w Montrealu nie zdołała wygrać choćby jednego meczu. Kibice w pamięci mieli też jej występ w Wimbledonie, gdzie również odpadła z rywalizacji w pierwszej rundzie, po porażce kwalifikantką Victorią Mboko (wtedy jeszcze nieznaną szerszej publiczności). Świetne wejście Polki w US Open było zatem naprawdę miłą niespodzianką.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Tyle zarobiła Fręch w US Open. To robi wrażenie

Mecz Fręch z Gibson potrwał tylko godzinę oraz siedemnaście minut i zakończył się zwycięstwem Polki 6:2, 6:2. Po meczu spotkaniu mówiła: - Czy jestem z czegoś szczególnie zadowolona? Tak, z przygotowania fizycznego. Byłam dobrze ustawiona do każdej piłki. Wybierałam nawet bardzo ciężkie zagrania. Przeciwniczka grała przez to bardzo płasko, wszystko odbijało się kilka centymetrów nad ziemią. Z tego jestem bardzo dumna - zakończyła 27-latka.

ZOBACZ TEŻ: Nie podała jej ręki po meczu! Sceny na kortach US Open

Jedno zwycięstwo Fręch w Nowym Jorku pozwoliło jej zarobić naprawdę spore pieniądze. Amerykanie przeleją jej na konto przynajmniej 154 000 dolarów, a więc dobrze ponad pół miliona złotych. A wypłata Polki może jeszcze znacząco wzrosnąć. W drugiej rundzie US Open nasza tenisistka zmierzy się z Payton Stearns i na pewno nie będzie bez szans na zwycięstwo. Ten mecz zaplanowano na środę, 27 sierpnia.

Z turnieju singla US Open odpadła już Magda Linette. Iga Świątek rywalizację rozpocznie natomiast we wtorek, 26 sierpnia. Jej rywalką będzie Emiliana Arango z Kolumbii.