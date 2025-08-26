Majchrzak zakończył erę w polskim tenisie. Czekał na to 7 lat

"Kamil Majchrzak w drugiej rundzie US Open! Polak pokonał Hugo Delliena z Boliwii 6:1, 6:4, 6:7, 6:4. Majchrzak mógł skończyć to spotkanie wcześniej, ale ostatecznie wytrzymał napięcie i zasłużenie pokonał rywala spoza TOP 100 ATP" - relacjonował Dominik Senkowski ze Sport.pl. Było to niezwykle ważne zwycięstwo dla naszego rodaka. Choć nie jest to jeszcze jego najlepszy wynik w Nowym Jorku w karierze - dalej zameldował się w 2019 roku, bo w trzeciej rundzie - to sporo zyskał w rankingu ATP. I zakończył pewną erę, która trwała ponad siedem lat.

Kamil Majchrzak wraca na polski "tron". Hubert Hurkacz został w tyle

Dzięki triumfowi nad Dellienem Majchrzak dopisał kolejne punkty do konta. Tym samym awansował na 68. pozycję w rankingu ATP Live. Jak na razie to jego "życiówka" - dotychczas jego najwyższym miejscem była 75. lokata. Ale to nie koniec dobrych wieści dla Majchrzaka. W powyższym rankingu przeskoczył już... Huberta Hurkacza, a więc najwyżej notowanego Polaka.

28-latek opuścił kilka ostatnich turniejów, a także zrezygnował z udziału w US Open. Powodem były kłopoty zdrowotne, dlatego też stracił sporo punktów. Obecnie zajmuje... 70. miejsce w zestawieniu, a może być jeszcze gorzej, skoro nowojorski turniej dopiero co wystartował. Przez ostatnie lata Hurkacz był polską "jedynką", czyli najwyżej notowanym Polakiem. Ta sytuacja trwała od maja 2018 roku. Wcześniej to miano piastował... Majchrzak - 21 maja 2018 roku był 181., a Hurkacz 189. Teraz znów 29-letni tenisista objął ten tytuł. I na pewno będzie polską "jedynką" po US Open.

Majchrzak przed szansą na przełamanie złej passy przeciwko Chaczanowi

Majchrzak ma szansę na to, by być najwyżej notowanym polskim tenisistą zdecydowanie dłużej. Ważna będzie m.in. jego forma na US Open 2025. Teraz przed nim mecz drugiej rundy. A w nim zmierzy się z rozstawionym Karenem Chaczanowem. Nie ulega wątpliwości, że to Rosjanin będzie faworytem do zwycięstwa - nie dość, że jest wyżej notowany, to jeszcze ma bardzo korzystny bilans meczów przeciwko Polakowi. Panowie rywalizowali czterokrotnie i za każdym razem górą był Chaczanow. Po raz ostatni grali przeciwko sobie w czwartej rundzie tegorocznego Wimbledonu. Spotkanie Polaka z Rosjaninem zaplanowano na środę 27 sierpnia, ale godzina jego rozpoczęcia nie jest jeszcze znana.

