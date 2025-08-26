Tak Fręch zaskoczyła rywalkę. Mówi wprost: "Z tego jestem bardzo dumna"

Magdalena Fręch w ostatnim czasie niespecjalnie błyszczy na kortach. Podczas Wimbledonu nie ugrała ani jednego meczu. Następnie zaliczyła niezły występ w Waszygtonie (wygrane z Venus Williams oraz Juliją Starodubcewą), jednak w Montrealu oraz Cincinnati ponownie kończyła rywalizację bez zwycięstwa. Stąd też nie mieliśmy wielkich oczekiwań co do gry Polki w US Open, ale na start wielkoszlemowych zawodów 27-latka pokazała klasę.
Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy US Open. Oto co powiedziała po zwycięstwie
W pierwszej rundzie US Open Fręch w ekspresowym tempie rozprawiła się z Australijką Talią Gibson, odnosząc zwycięstwo 6:2, 6:2. Niedługo później Polka pojawiła się przed kamerą Eurosportu i szerzej skomentowała swój występ. Jak zdradziła: w tym roku zależało jej na naprawdę dobrym występie w USA.
- Ten turniej nieszczególnie znajdował się na mojej liście dobrych występów w poprzednich latach. W tym roku postanowiłam się lepiej do niego przygotować. Być tutaj wcześniej, zaznajomić się z nawierzchnią, piłkami, wszystkimi warunkami, które tutaj panują. Do tego fakt, że dobrze się czułam fizycznie, to jest klucz do tego, że ta gra się tak zmieniła - powiedziała Fręch.
- Czy jestem z czegoś szczególnie zadowolona po meczu? Tak, z przygotowania fizycznego. Byłam dobrze ustawiona do każdej piłki. Wybierałam nawet bardzo ciężkie zagrania. Przeciwniczka grała przez to bardzo płasko, wszystko odbijało się kilka centymetrów nad ziemią. Z tego jestem bardzo dumna - stwierdziła też 33. rakieta świata.
Na koniec rozmowy Polka skomentowała stan piłek, które według wielu tenisistek są podczas tegorocznego US Open specyficzne. - Podczas meczu wybierałam je przed serwisem. Mam wpływ, którą z nich zagram. Niektóre były jak kamienie, odbijały się zupełnie inaczej, więc je odrzucałam - zakończyła Magdalena Fręch.
W drugiej rundzie US Open Polka zmierzy się z Amerykanką Peyton Stearns. Ten mecz czeka nas w środę, 27 sierpnia. Dokładna godzina nie jest jeszcze znana.
