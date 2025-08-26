US Open 2025. O której gra dzisiaj Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Ostatnie dwa miesiące są kapitalne w wykonaniu Igi Świątek - finał w Bad Homburg, triumf na Wimbledonie, 1/8 finału w Montrealu, tytuł w Cincinnati. Polka wróciła na zwycięską ścieżkę i nie zamierza z niej schodzić. Okazję, by podtrzymać passę, będzie miała podczas tegorocznego US Open. Ba, zdaniem wielu, będzie jedną z głównych kandydatek do triumfu. - Iga Świątek jest dla mnie faworytką. Nie miała co prawda najlepszego lata. Jednak Wimbledon i to, jak prezentowała się podczas całego tamtego turnieju, jasno oznacza, że stara Iga wróciła - podkreślała Martina Navratilova.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

US Open 2025. Iga Świątek wkracza do akcji. Kolumbijka pierwszą rywalką

Świątek rozpocznie rywalizację w Nowym Jorku od pierwszej rundy. A tam czekać będzie na nią Emiliana Arango. Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie pań w seniorskich zmagań - rywalizowały w juniorach podczas Roland Garros 2017, górą była nasza rodaczka - ale nie ulega wątpliwości, że zdecydowanie większe szanse na awans na kolejny etap eksperci dają Polce. Nie dość, że jest o wiele bardziej utytułowana, to jeszcze zajmuje zdecydowanie wyższe miejsce w rankingu WTA - jest jego wiceliderką, a Kolumbijka plasuje się na 84. lokacie.

Dodatkowo w ostatnich miesiącach Arango zanotowała spadek formy, a Świątek wręcz przeciwnie. "Kolumbijka ma za sobą dobry początek sezonu, gdy m.in. wygrała zawody rangi Challenger w Cancun, a startując od eliminacji doszła do finału turnieju WTA 500 w Meridzie. Od tamtego momentu notuje jednak słabsze rezultaty - w ostatnich 10 spotkaniach tylko dwa zwycięstwa" - informował Dominik Senkowski ze Sport.pl.

- Szczerze mówiąc, uważam, że nie ma sensu nazywać kogokolwiek faworytką. Tenis kobiet nie jest nieprzewidywalny, bo są dziewczyny, które stale utrzymują się w czołówce, a my udowadniamy, że potrafimy grać dobrze przez cały sezon. Ale jest wiele zawodniczek, które grają naprawdę dobrze i mogą wygrać turniej - podkreślała Świątek na sobotniej konferencji prasowej.

Zobacz też: Magda Linette grzmi ws. Igi Świątek. "Niski poziom".

US Open 2025. O której gra dzisiaj Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek - Arango? Transmisja TV, stream, relacja, wyniki

Mecz Igi Świątek z Emilianą Arango odbędzie się już we wtorek 26 sierpnia. Początek o godzinie 17:30 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Eurosport 1. Stream będzie dostępny na platformie HBO Max. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego pojedynku na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU