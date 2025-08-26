Anastazja Pawluczenkowa (45. WTA) i Dajana Jastremska (31. WTA) rozegrały jedno z najbardziej zaciętych spotkań w pierwszej rundzie kobiecych zmagań w US Open. Po 161 minutach Rosjanka wygrała z Ukrainką 6:7(5), 7:6(5), 6:4 i to ona awansowała do drugiej rundy turnieju na nowojorskich kortach.

Tak Rosjanka i Ukrainka podziękowały sobie za mecz w US Open

Można było się zastanawiać, jak Pawluczenkowa i Jastremska podziękują sobie za rywalizację w tym spotkaniu. Nie jest tajemnicą, że ukraińskie tenisistki nie podają ręki zawodniczkom z Rosji od czasu agresji tego kraju na Ukrainę w lutym 2022 roku. Tak też było tym razem, gdy nie doszło do tradycyjnej wymiany uprzejmości przy siatce po zakończeniu spotkania. Mało tego - nie było nawet do symbolicznego skinięcia głową, do którego czasem dochodzi w przypadku ukraińskich i rosyjskich sportowców. Całą sytuację można zobaczyć na poniższym skrócie od 2 minuty i 40 sekundy:

- Moje stanowisko jest takie, że nie podaję ręki zawodniczkom z Rosji i tego stanowiska będę się trzymać. Kiedy mam okazję, to mówię w imieniu Ukrainy i nie obchodzi mnie, co o mnie myślą, mówią albo piszą. Nie obchodzi mnie to, że jestem zalewana hejtem i tak dalej - tak Jastremska tłumaczyła swoje stanowisko we wrześniu 2024 roku.

W drugiej rundzie US Open Anastazja Pawluczenkowa zagra z Wiktorią Azarenką (132. WTA). Obie panie grały ze sobą dotychczas dziesięciokrotnie. Siedmiokrotnie wygrywała Białorusinka, a trzykrotnie Rosjanka. Pawluczenkowa najdalej w US Open dotarła do ćwierćfinału w 2011 roku.