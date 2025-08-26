Deklasacja w meczu Andriejewej w US Open! 55 minut i koniec

Oczy całego tenisowego świata skierowane są na US Open - ostatni w tym roku wielkoszlemowy turniej - US Open. Jedną z faworytek do końcowego triumfu jest Iga Świątek, która notuje kapitalny czas - wygrała ostatni turniej w Cincinnati, a w mikście US Open dotarła do finału.

Mirra Andriejewa rozbiła rywalkę w US Open

Rywalizacja będzie bardzo trudna, bo jej rywalki też są w dobrej formie. Z kapitalnej strony na otwarcie turnieju pokazała się Mirra Andriejewa. Piąta rakieta świata rozpoczęła rywalizację od starcia z niżej notowaną Alycią Parks (56. WTA). Na papierze to Rosjanka była faworytką tego starcia, ale musiała to udowodnić na korcie.

Tak też się stało. Od początku Andriejewa narzuciła swój styl gry, nie dając rywalce najmniejszych szans. Zaczęła ten mecz od przełamania rywalki - wyszła na prowadzenie 40:0. Rywalka próbowała się bronić, wygrywając dwie akcje, ale górą była Rosjanka. W pierwszej partii Amerykanka nie miała nic do powiedzenia i dostała "bajgla" w pierwszej partii.

Drugą Parks rozpoczęła nieco lepiej, bo po raz pierwszy obroniła swoje podanie. Jednak to by było na tyle, jeśli chodzi o jej zdobycze gemowe, gdyż kolejne sześć odsłon tego seta padło łupem Andriejewy.

W sumie ten mecz trwał 55 minut. Co ciekawe tylko w jednej statystyce Alycia Parks była lepsza od Mirry Andriejewy. Mowa o asach serwisowych - Amerykanka zaserwowała tylko jednego, a Andriejewa nie zdobyła żadnego. O różnicy klas dużo też mówi liczba niewymuszonych błędów. Rosjanka miała ich tylko pięć do aż 28 po stronie Amerykanki.

Z kim zagra Mirra Andriejewa w drugiej rundzie?

W drugiej rundzie US Open Mirra Andriejewa zmierzy się z rodaczką - Anastazją Potapową (53. WTA), która pokonała Lin Zhu (302. WTA) 2:1.

We wtorek 26 sierpnia rywalizację w US Open rozpocznie także Iga Świątek. Zmierzy się ona z Emilianą Arango (84. WTA). Tenisistki wyjdą na kort nie wcześniej niż o godz. 17:30 (czasu polskiego). Transmisja będzie dostępna na Eurosporcie i platformie MAX. Tekstową relację będzie można śledzić na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.