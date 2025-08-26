US Open na haju! Partner Igi Świątek mówi wprost. "Denerwuje mnie"

Casper Ruud był partnerem Igi Świątek w zakończonym w czwartek mikstowym turnieju US Open. Polsko-norweska para awansowała nawet do wielkiego finału, w którym ostatecznie przegrała z włoskim duetem Sara Errani/Andrea Vavassori. Teraz 26-latek z Oslo szykuje się do pierwszej rundy singla, w której zmierzy się z Sebastianem Ofnerem. Wydawać by się mogło, że Ruud z US Open może mieć jak najlepsze skojarzenia. W końcu w 2022 r. grał w finale tej imprezy. Tymczasem wcale tak nie jest. A wszystko przez jedną rzecz, która wyjątkowo mu przeszkadza.

Ruud nie wytrzymał. Poszło o... marihuanę. "To nie jest przyjemne"

Chodzi o... zapach marihuany. Na problem zwrócił uwagę w wywiadzie dla Danmarks Radio. - Denerwuje mnie, gdy jestem na korcie, a ktoś pali jointa. To nie jest przyjemne dla zawodników, gdy są zmęczeni i jednocześnie muszą wdychać zapach haszyszu. Nic nie możemy z tym zrobić, dopóki prawo nie zostanie zmienione, ale wątpię, żeby to nastąpiło - przyznał.

Marihuana jest w Nowym Jorku legalna od 2021 r. Ustawa zezwala na jej posiadanie, kupowanie i zażywnie osobom powyżej 21. roku życia. A mieszkańcy chętnie z tego prawa korzystają. - Największą wadą Nowego Jorku jest to, że ten zapach jest wszędzie. Nawet tutaj w obiekcie. Trzeba się z tym pogodzić, ale to nie jest mój ulubiony zapach - narzekał Ruud.

"Pachnie jak w salonie Snoop Dogga". Gwiazda tenisa podsumowała kort na US Open

Na problem zwrócił uwagę zresztą wcale nie jako pierwszy. Już dwa lata temu poruszył go Alexander Zverev. - Na korcie 17 w Flushing Meadows pachnie jak w salonie Snoop Dogga - wypalił, cytowany przez agencję AP. - Czasami na stadionie czuć zapach jedzenia, innym razem dymu, a jeszcze innym trawki. Nie mamy na to wpływu - mówiła z kolei Maria Sakkari w rozmowie ze Sky Sports.

Ruud ma nadzieje, że zapach marihuany nie stanie się wkrótce symbolem rozpoznawczym US Open, co byłoby dla turnieju - jak to określił - "trochę pechowe". Zaapelował też do innych zawodników, aby podobnie jak on zabrali głos w tej sprawie. - To coś, czemu sportowcy bardzo stanowczo się sprzeciwiają. W końcu haszysz to narkotyk, a ja jestem jego zdecydowanym przeciwnikiem - podsumował.

