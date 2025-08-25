Największa sensacja US Open! Nie do wiary, co zrobiła światowa nr 6

W teorii to miał być łatwy mecz dla Madison Keys. Renata Zarazua wygrywała jedynie turnieje rangi WTA 125, a w Wielkich Szlemach docierała maksymalnie do drugiej rundy. Ale to był słaby, nierówny mecz w wykonaniu Amerykanki.

Sensacyjna porażka Keys. Pokaz błędów Amerykanki

Od samego początku Keys nie była w stanie wyrobić sobie wyraźnej przewagi. Nie mogła znaleźć odpowiedniego rytmu. Zarazua deptała jej po piętach, grała fizyczny, agresywny tenis. W trzecim gemie pierwszego seta Keys przełamała rywalkę, ale zaraz straciła przewagę podania. Nagle zrobiło się 4:2 dla Meksykanki.

Amerykańska tenisistka była zmuszona do ryzykowania w ofensywie. W pierwszej partii taka gra akurat się opłaciła. Zdołała wyrównać, a potem obroniła dwa setbole w 12. gemie. Doprowadziła do tie-breaka, w którym była prawdziwa walka na żyletki. Keys wygrała 12-10, a całego seta 7:6. Zamknęła partię po czwartym setbolu, po drodze broniąc kolejne trzy piłki setowe Meksykanki. Zarazua miała dużo okazji, by odskoczyć, prowadzić w setach, ale nie potrafiła ich wykorzystać. W takich sytuacjach emocje u niej brały górę, dała się ponieść i grała nieczysto.

Wydawało się, że Keys się rozkręci i wrzuci wyższy bieg. Błyskawicznie wyszła w drugim secie na prowadzenie 3:0. Ale od tego momentu zaczęła grać znacznie gorzej. Prezentowała nierówny, niepewny tenis. Dało się wyczuć, że udziela się jej trema związana z grą w wielkoszlemowym turnieju przed własną publicznością. Sami kibice byli zaniepokojeni, a nawet w szoku, widząc to, co się dzieje z Keys. Nie byli w stanie jej wesprzeć.

Błędy Amerykanki to była woda na młyn dla Zarazuy, która wygrała pięć gemów z rzędu. Keys w pewnym sensie pomagała jej swoim słabym serwisem. W drugim secie popełniła aż osiem podwójnych błędów serwisowych. Do tego psuła bardzo dużo zagrań forhendowych.

Końcówka seta była wyrównana, znów musiał decydować tie-break. Tutaj wyraźnie lepsza była Zarazua, która wygrała 7-3, całego seta 7:6 i doprowadziła do remisu.

Decydująca partia była wyrównana do siódmego gema. Zarazua grała pewnie w obronie, nie dała Keys żadnej okazji na przełamanie. Ale w ósmym gemie wróciły wcześniejsze problemy amerykańskiej tenisistki. Nie była w stanie przyspieszyć gry i zagrać czystych piłek. Wiele z nich lądowało w siatce. Zarazua przełamała, prowadziła 5:3.

Keys zdołała się zebrać i doprowadzić do remisu 5:5, ale ostatnie dwa gemy były koszmarne w jej wykonaniu. To była seria punktów podarowanych Meksykance.

Renata Zarazua wygrała trzeciego seta 7:5, zamykając mecz po pierwszym meczbolu. Meksykanka odniosła prawdopodobnie największe zwycięstwo w swojej karierze. Drugi raz z rzędu awansowała do drugiej rundy US Open. Aż rozpłakała się ze szczęścia na korcie.

Mecz trwał aż trzy godziny i 13 minut. W tym czasie Madison Keys popełniła aż 89 niewymuszonych błędów i 14 podwójnych błędów serwisowych. Zaskakujące jest też to, że Zarazua zdobyła tylko osiem punktów po własnych zagraniach kończących.

W drugiej rundzie Zarazua zagra z Francuzką Diane Parry, która pokonała kończącą karierę Petrę Kvitovą 6:1, 6:0.

US Open, pierwsza runda turnieju singlistek:

Madison Keys (USA, WTA 6.) - Renata Zarazua (Meksyk, WTA 82.) 7:6 (10), 6:7 (3), 5:7

