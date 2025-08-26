Magda Linette grzmi ws. Igi Świątek. "Niski poziom"

Po wygraniu Wimbledonu Iga Świątek przypomniała, jak część polskich mediów i dziennikarza pisała o niej dość negatywnie. Padały zarzuty o hejt wobec polskiej tenisistki. Kibice stanęli za nią murem. Krytycznie wobec działań dziennikarzy podchodzi także Magda Linette, która odważyła się uderzyć w środowisko dziennikarskie.

Linette uderza w media ws. Świątek

Na kanale YouTube polskiego wydania lifestyle'owego magazynu "Elle" ukazał się długi wywiad z Magdą Linette. Jednym z wątków. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat Igi Świątek i jej dokonań dla polskiego sportu. Poruszono też kwestię pierwszej części sezonu, która była dla niej trudna. Mimo że w prawie każdym turnieju docierała do ćwierćfinału lub półfinału, to na Świątek spadała krytyka. Styl, w jakim przegrywała mecze, był niepokojący. Część mediów posuwała się w swojej krytyce za daleko.

Według Linette cała sprawa ze Świątek świadczy tylko o niskim poziomie prezentowanym przez tych dziennikarzy. Uważa też, że media zawodzą w swojej roli, nie zwiększają wiedzy odbiorców nt. tenisa, a bardziej żerują na sukcesach Świątek.

- Myślę, że poziom naszego dziennikarstwa sportowego jest bardzo niski i w ogóle nie buduje świadomości, nie edukuje wystarczająco kibiców na temat sportu. Dziennikarze trochę prymitywnie budują narrację wokół Igi Świątek. Wpadli na pomysł, że "jak jest numerem jeden, to jest fantastycznie", ale powinni jeszcze opisać dlaczego, co ona zrobiła, co jest w tym nieprawdopodobnego - stwierdziła Linette w rozmowie z "Elle".

Linette jest pod wrażeniem osiągnięć Świątek, zarówno na korcie, jak i poza nim. Przekonuje, że media nie przyczyniły się do rozwoju popularności tenisa w Polsce, a tylko podpinały się pod sukcesy aktualnej wiceliderki rankingu WTA.

- Ona naprawdę robiła rzeczy nadludzkie przez ostatnie dwa lata. Na palcach jednej ręki można policzyć kobiety, a nawet mężczyzn, którzy byli w stanie wygrywać i robić przy tym to, co ona. Mam wrażenie, że dziennikarze podchodzili do tego z takim zachwytem, za którym nic nie szło, ale nie budowali bazy edukacyjnej dla kibiców, żeby nauczyć ich czegoś o tym tenisie - przyznała.

Magda Linette odpadła z US Open w pierwszej rundzie. W niedzielę przegrała z Amerykanką McCartney Kessler w dwóch setach 5:7, 5:7.

