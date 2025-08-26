Żadnych złudzeń na start Świątek w US Open. Jedno słowo

Świątek, która obecnie zajmuje drugą pozycję w rankingu WTA, w zaledwie dwa miesiące zmieniła o sto osiemdziesiąt stopni postrzeganie sezonu w jej wykonaniu. Na jego początku oraz po okresie gry na mączce wydawało się, że Polka jest w kryzysie. Bo w końcu skoro nie wygrała niczego na ulubionej nawierzchni, to jak pójdzie jej na trawie? Okazało się, że tam zaliczyła finał w Bad Homburgu, po czym zagrała koncert, triumfując w Wimbledonie. Do tego dołożyła sukces już na twardych kortach w Cincinnati, które wcześniej także nie należały do jej ulubionych.

Ekspert nie ma złudzeń co pierwszego meczu. "Urwie dwa, może trzy gemy"

W pierwszym spotkaniu US Open rywalką Świątek została Emiliana Arango, która obecnie zajmuje 84. pozycję w rankingu WTA. Choć jest rok starsza od Polki, to do tej pory nie osiągnęła w tourze żadnych znaczących sukcesów, bo za taki trudno uznać jeden wygrany turniej w Challengerze. Dlatego ekspert tenisa Daniel Olejniczak w rozmowie z Polsatem Sport nie ma najmniejszych wątpliwości, jak będzie wyglądało to spotkanie.

- Spacerek - podsumował krótko Olejniczak, mając oczywiście na myśli bezproblemową wygraną Świątek. -Arango urwie dwa, może trzy gemy, nic więcej.

Zdaniem Olejniczaka, Świątek ponownie znajduje się w tak dobrej formie, że mija się z celem nawet dokładne analizowanie drabinki w celu określenia, kto może być potencjalną rywalką Polki.

-Ćwierćfinał, najpóźniej półfinał, tam zaczną się schody. [...] Nie wiem, jak to układa się na drabince, bo ja nigdy nie lubiłem analizować szans w ten sposób. Powiem natomiast, że Świątek jest znów na tyle dobra, że może wygrać z każdą. A gdybym miał powiedzieć, kto może jej zagrodzić drogę do wygranej, to powiedziałbym, że Sabalenka, Gauff, Rybakina lub Pegula. Jeśli jednak Iga wejdzie na ten swój najwyższy poziom, a to jest możliwe, to nawet one nie dadzą jej rady - powiedział Olejniczak.

Spotkanie Igi Świątek z Emilianą Arango odbędzie się we wtorek 26 sierpnia, planowo o godzinie 17:30 polskiego czasu. Do tej pory tenisistki nie grały przeciwko sobie w dorosłym tourze, a ich jedyny pojedynek przypada na rok 2017 i juniorski turniej Rolanda Garrosa. Wówczas w drugiej rundzie lepsza 6:2, 6:3 okazała się Świątek.

