Sensacja w US Open! Rewelacja wylatuje już po I rundzie! Sroga lekcja

Choć Victoria Mboko jest dopiero na początku tenisowej kariery, wielu już upatruje w nich przyszłą mistrzynię wielkoszlemową. Nie ma się jednak co dziwić. Nie każdy mając 18 lat wygrywa swój pierwszy turniej rangi WTA 1000, a jej udało się to w tym roku w Montrealu. Wysłała jednocześnie mocny sygnał, że na US Open może zajść bardzo daleko. Los postanowił postawić na jej drodze trudną przeszkodę już na samym początku.

Mboko trafiła na doświadczoną mistrzynię. Skończyło się lekcją

Tak bowiem należało nazwać mecz z Barborą Krejcikovą. Dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa nie błyszczała może przesadnie przed nowojorskim turniejem. W Montrealu w pierwszej rundzie uległa Biance Andreescu, zaś w Cincinnati w 1/8 finału zatrzymała ją Jasmine Paolini. Grzechem byłoby jednak skreślanie kogoś tak doświadczonego i jak się okazało, wszyscy mieli się przekonać dlaczego.

Ten mecz okazał się bowiem popisem ze strony Czeszki. W pierwszym secie Mboko chociaż jeszcze powalczyła. Dała się co prawda przełamać już na samym początku, ale byłaprzynajmniej potem w stanie wywalczyć sobie dwa breakpointy. To, że ich nie wykorzystała, to już zupełnie inna sprawa. Krejcikova ze spokojem i konsekwencją godną tak doświadczonej zawodniczki, wykorzystywała wszelkie błędy i zawahania ze strony rywalki. Na koniec przełamała ją raz jeszcze, wygrywając seta 6:3.

Krejcikova jak Hurkacz lub Isner. Nietknięta przy serwisie

W drugim secie było jeszcze lepiej. Czeszka przy swoim serwisie wyglądała jak milion dolarów. Mboko wygrała w drugim secie tylko trzy punkty, będąc na returnie! Co gorsza, 18-latka utraciła własne podanie już przy pierwszej okazji. To w połączeniu z tak ogromną niemocą przy serwisie rywalki mogło się skończyć tylko w jeden sposób. Kanadyjka przegrała seta 2:6, a cały mecz 3:6, 2:6. Ekspresowo pożegnała się z US Open. Krejcikova zagrała doskonale i sprawiła jednak bądź co bądź niespodziankę. W nagrodę zagra w II rundzie z Japonką Moyuką Uchijimą.