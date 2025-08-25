Świątek z jasnym przesłaniem przed US Open. Wystarczyło osiem słów

Iga Świątek (2. WTA) przygotowuje się do pierwszego meczu na US Open. Po ostatnich sukcesach (triumf w Wimbledonie oraz w turnieju WTA 1000 w Cincinnati) Polka uchodzi za jedną z faworytek. Czy poradzi sobie z presją?

Iga Świątek przekazała wiadomość. Sprawdzi się na US Open?

Na pewno Polka ma bardzo duże doświadczenie w grze o wielką stawkę. A jak motywuje się przed meczami? O to ją oraz kilkanaście innych gwiazd tenisa zapytali organizatorzy nowojorskiego szlema, prosząc o przygotowanie notki do samego siebie.

"Don't overthink it and just go for it (tłum. Nie myśl o tym za dużo i po prostu to zrób)" - taki tekst napisała markerem na kartce Świątek, która przed kamerą odczytała te słowa (w języku angielskim) - być może sprawdzi się to w kontekście jej walki o tytuł. A co napisały inne gwiazdy kobiecego touru?

Gwiazdy kobiecego tenisa pokazały, jak motywują się przed meczami

"Pamiętaj, kim jesteś" - Aryna Sabalenka (1. WTA). "Dziewczyno, zrelaksuj się" - Coco Gauff (3. WTA). "Znajdź drogę" - Jessica Pegula (4. WTA). "Bądź odważna i idź po swoje uderzenia. Ciesz się" - Mirra Andriejewa (5. WTA). "Masz to" - Madison Keys (6. WTA). "Bądź pozytywna i walcz do ostatniej piłki" - Jasmine Paolini (8. WTA).

Część z wyżej wymienionych zawodniczek ma już za sobą pierwszy mecz w US Open. Wśród oczekujących jest natomiast Iga Świątek, która we wtorek 26 sierpnia o godz. 17:30 zagra z Emilianą Arango (84. WTA). Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.