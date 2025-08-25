Żaden sekret, kim jest jego siostra. Ma 206 cm wzrostu

Magdalena Stysiak poważną karierę w siatkówce robiła już jako nastolatka. W 2019 roku zadebiutowała w kadrze Jacka Nawrockiego, w której szybko zaczęła odgrywać pierwszoplanową rolę. Początkowo występowała głównie jako przyjmująca, bo atak był zarezerwowany dla Malwiny Smarzek, ale z czasem stała się główną punktującą Biało-Czerwonych. To ona jest obecnie liderką kadry Stefano Lavariniego, z którą sięgnęła po trzy brązowe medale Ligi Narodów.
Magdalena Stysiak ma brata. To robi zamiast siatkówki
Co ciekawe, pierwszą miłością Polki była piłka nożna. W dzieciństwie potrafiła rywalizować ze starszymi o kilka lat chłopcami - stojąc na bramce albo nawet grając w ataku. Jak wspominała jej mama Mariola w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" - gdyby tylko kobiecy futbol był w Polsce lepiej rozwinięty, to być może Stysiak faktycznie poszłaby w ślady Ewy Pajor.
Do siatkówki Stysiak przekonał jednak jej brat, Tomasz. Jest od niej starszy o dwa lata i sam uprawiał ten sport, grając w takich zespołach jak Siatkarz Wieluń i SMS PZPS Spała. Z powodu kontuzji kręgosłupa musiał jednak zrezygnować z kariery profesjonalnego sportowca. A w 2022 roku zaczął pracować jako... policjant, rozpoczynając służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Pajęcznie.
- U mnie w domu nie było sportu. Tata kiedyś grał w koszykówkę ze względu na wzrost, ale nie było to nawet półprofesjonalne. Mój brat był pierwszą osobą, która zainspirowała mnie do grania w siatkówkę. Niestety ze względów zdrowotnych już nie gra, jest policjantem. To zabawne, ale ma 2,06 wzrostu, co musi robić wrażenie na przestępcach - mówiła Stysiak w rozmowie z TVP Sport.
Obecnie Tomasz ponownie jest też częścią siatkarskiego środowiska, bo w tym roku występował w roli trenera młodzieżowego zespołu (roczniki 2014-2015) WKS-u Wieluń. W najbliższym czasie za to na pewno będzie trzymał kciuki za siostrę, która wraz z reprezentacją Polski 25 sierpnia zagra na mistrzostwach świata w Tajlandii z Kenią.
