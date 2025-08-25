Wilander ostrzega Świątek przed US Open. "Mogą z nią wygrać"

- Szczerze mówiąc, uważam, że nie ma sensu nazywać kogokolwiek faworytką - oznajmiła Iga Świątek (2. WTA) przed startem US Open. Mimo wszystko trudno nie uznawać Polki za pretendentkę do tytułu w Nowym Jorku.

Iga Świątek faworytką US Open? Mats Wilander: "To są dwie wielkie zawodniczki, które mogą z nią wygrać"

Na pewno za taką uważa ją Mats Wilander, ośmiokrotny mistrz Wielkiego Szlema (siedmiokrotnie w singlu i raz w deblu), a obecnie ekspert telewizyjny. - Wygrała Wimbledon, Cincinnati, inne dziewczyny będą chciały na to zareagować - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Zdaniem Szweda tylko dwie tenisistki są w stanie pokonać Świątek na kortach Flushing Meadows. - Wydaję mi się, że jeśli Iga przegra z kimś w Nowym Jorku, to tylko z Jeleną Rybakiną lub Aryną Sabalenką. To są dwie wielkie zawodniczki, które mogą z nią wygrać, bo potrafią grać z Igą. Gdy Iga ma w sobie tę pewność siebie, a niewątpliwie ją teraz ma, to ona nie przegrywa z kimś przypadkowym - stwierdził.

Mats Wilander mówi, co ugra Iga Świątek w US Open. "Prawie stuprocentowa pewność"

A jaki rezultat 24-latki przewiduje legendarny tenisista? Da się wyczuć bardzo duży optymizm. - Mam prawie stuprocentową pewność, że dojdzie do finału US Open. Jak jej pójdzie finał? To oczywiście zależy od przeciwniczki. Jeśli to faktycznie będzie Sabalenka lub Rybakina, to trudno przewidzieć wynik - oznajmił.

Szczególnie groźna dla Polki może być obrończyni tytułu. - Nie przejmuję się tym, co ostatnio robi Sabalenka i jej słabszym momentem. Ona ciągle gra na wysokim poziomie, świetnie rozumie grę. Iga i Aryna to dla mnie dwie faworytki - zakończył Wilander.

Na razie przed Igą Świątek mecz pierwszej rundy US Open, gdzie jej przeciwniczką będzie Emiliana Arango (84. WTA). To spotkanie rozpocznie się we wtorek 26 sierpnia o godz. 17:30 czasu polskiego - relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.