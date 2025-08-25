Tenisistka "pracuje" na portalu dla dorosłych. "Dwa miliony to nic"

Sachia Vickery to tenisistka, która w szczycie formy, w 2018 roku, zajmowała 73. miejsce w rankingu WTA. Od dłuższego czasu nie jest jednak w stanie wrócić do światowej czołówki i w turniejach wielkoszlemowych musi brać udział w kwalifikacjach. US Open rozpoczęła od pokonania Anastasiji Soboliewej, ale już w kolejnym meczu przegrała z Ellą Seidel, przez co nie weszła do głównej drabinki turnieju. To jednak nie o jej wynikach sportowych mówiło się najwięcej.

Tenisistka tłumaczy swoje wybory. "Finansowa niezależność"

W ostatnich dniach światowe media obiegła informacja, że Sachia Vickery ma profil na platformie, która w zamyśle służy do dzielenia się zdjęciami oraz filmikami, niekoniecznie niecenzuralnymi, ale jest kojarzona głównie z branżą dla dorosłych. To oczywiście wywołało wielkie kontrowersje. Z Amerykanką skontaktowało się "CNN". 30-latka otrzymała pytanie: czy kiedykolwiek myślała, że jako profesjonalna tenisistka będzie dzielić się prywatnymi multimediami za pieniądze?

- Oczywiście, że nie. To nie jest coś, co planujesz - odpowiedziała Vickery, po czym zaczęła opowiadać o swoich finansach. W trakcie kariery w tourze WTA zarobiła ponad dwa miliony dolarów, ale jak się okazuje: nie były to pieniądze, które pozwoliły jej na swobodne funkcjonowanie w sporcie.

- Zapewniam was, dwa miliony to nic w tenisie. Wydaję ponad sto tysięcy dolarów na trening, siłownię, rehabilitację, odnowę biologiczną, badania. Rzeczy, o których ludzie nie wiedzą. Dodatkowe źródło zarobku, które pozwala pozyskać naprawdę dobre pieniądze, jest bardzo przydatne. To pomogło mi zyskać niezależność finansową. A nawet finansować całą moją karierę - powiedziała 30-latka.

Co ciekawe, Vickery podkreśla, że nie udostępnia zdjęć w pełnym negliżu. - Jeśli mężczyźni chcą mi dawać pieniądze, czemu miałabym tego nie zaakceptować? Noszenie bikini, noszenie stroju kąpielowego albo ćwiczenie na siłowni to rzeczy, które robię na co dzień. Jedyna różnica polega na tym, że teraz to dokumentuję. Według mnie, to nie jest takie złe.

Przy okazji Amerykanka zwróciła też uwagę na realia profesjonalnych tenisistów, którzy nie należą do absolutnej światowej czołówki. - Zazwyczaj nie mamy żadnego zabezpieczenia albo finansowej niezależności, jeśli nie jesteśmy w TOP 100 rankingu. Niektórzy zawodnicy mnie pytali: ile pieniędzy na tym zarabiasz? Czy to jest tego warte? Jeśli łapiesz kontuzję, to nic nie zarabiasz. A nawet jeśli grasz cały rok, to możesz wyjść na zero, albo stracić. Nie będę zaskoczona, jeśli zobaczę więcej zawodników na tej platformie - podsumowała Vickery.

CNN zbadało, że w świecie tenisa profil na tym portalu co Vickery mają też Nick Kyrgios, Alexandre Müller oraz Aryna Rodionowa.