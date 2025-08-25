Było 1:4 w drugim secie. Tak Pegula "przywitała" się z US Open

Jessica Pegula (4. WTA) w zeszłym roku zagrała w decydującym meczu US Open (przegrała z Aryną Sabalenką, a wcześniej wyeliminowała m.in. Igę Świątek). Drogę do drugiego z rzędu finału rozpoczęła od spotkania z Mayar Sherif (102. WTA).

Jessica Pegula rozbiła Mayar Sherif w pierwszym secie. Wystarczyły 22 minuty

Amerykańska tenisistka od samego początku pokazywała wyższość nad Egipcjanką. W pierwszym gemie pozwoliła ugrać podającej rywalce tylko punkt i wykorzystała pierwszy break point - tak zresztą wyglądały wszystkie gemy serwisowe Sherif w tym secie.

Jednocześnie faworytka nie dawała się przełamać, przez co przy stanie 5:0 serwowała po zwycięstwo w partii. Pierwszej piłki setowej nie wykorzystała, ale drugą już tak i odniosła zwycięstwo 6:0 po zaledwie 22 minutach rywalizacji. To mogło zwiastować bardzo jednostronne starcie.

Mayar Sherfi wróciła do gry w meczu z Jessicą Pegulą. Było już 4:1

Początek drugiej partii przyniósł znaczną zmianę obrazu gry. Sherif wreszcie wygrała gem, by w kolejnym wykorzystać czwarty break point (na 2:0). Później obie tenisistki przełamały się po razie, a następnie Egipcjanka skutecznie grała przy serwisie i objęła prowadzenie 4:1 (choć Pegula miała okazję na odebranie jej podania).

Zaraz potem Amerykanka musiała bronić break pointu. Gdyby przegrała tę wymianę, mogłaby mieć bardzo poważny problem. Jednak wybroniła się, wygrała gem serwisowy, po czym rzuciła się do walki o zwycięstwo.

Jessica Pegula wyszła z opresji i wyeliminowała Mayar Sherif z US Open

Od stanu 2:4 zeszłoroczna finalistka US Open zaczęła dominować. Najpierw odrobiła stratę przełamania, następnie utrzymała podanie, a potem znów wygrała serwis przeciwniczki. W efekcie sama stanęła przed szansą na zakończenie spotkania i po wykorzystaniu pierwszej piłki meczowej triumfowała 6:0, 6:4. Spotkanie potrwało 75 minut, więc sama druga partia zajęła 53 minuty.

W drugiej rundzie US Open Jessica Pegula będzie rywalizować z Anną Blinkową (80. WTA), która pokonała 6:3, 6:1 Julię Starodubcewą (68. WTA).