Tak wygląda ranking WTA po meczach Sabalenki i Linette

Aryna Sabalenka zaczęła US Open od zwycięstwa ze Szwajcarką Rebeką Masarovą w dwóch setach 7:5, 6:1. W pierwszej partii miała jednak trudności, bowiem raz została przełamana przez rywalkę. Ale jej reakcja była natychmiastowa, bo odwróciła losy seta. W drugim zdominowała swoją przeciwniczkę.

Oto ranking WTA po wygranej Sabalenki i porażce Linette

Dla Sabalenki tegoroczny US Open może być najtrudniejszy w karierze, bowiem broni tytułu sprzed roku. A co za tym idzie, ma też do obrony 2000 rankingowych punktów. W rankingu WTA Live zostały one odjęte. Przed meczem miała zatem 9225 punktów.

Udział w pierwszej rundzie US Open daje 10 punktów do rankingu. Awans do drugiej rundy to kolejne 60 punktów. Sabalenka obroniła zatem 70 punktów wywalczonych przed rokiem. W tym momencie ma ich na koncie 9295.

Białorusinka wyprzedza drugą Coco Gauff o ponad 1650 punktów. Trzecia w notowaniu WTA Live jest Iga Świątek. Spada tutaj za Gauff, ponieważ ma więcej punktów do obrony niż Amerykanka. Aż pięć pozycji traci na razie Jessica Pegula, która broni 1300 punktów, które zdobyła za zeszłoroczny finał. W tej spada z czwartego na dziewiąte miejsce.

Z kolei w rankingu WTA Race Live Sabalenka odskoczyła Świątek o 70 punktów. Białorusinka ma 7680 pkt., prawie 570 pkt. więcej od Polki, która ma przed sobą pierwszy mecz w Nowym Jorku. Obie tenisistki mają pewny udział w turnieju finałowym na koniec sezonu.

Jeśli chodzi o Magdę Linette, która przegrała z Amerykanką McCartney Kessler w dwóch setach 5:7, 5:7, to trzeba liczyć się z tym, że polska tenisistka wypadnie z czwartej dziesiątki rankingu WTA. Przed US Open zajmowała 37. miejsce. Aż dziewięć tenisistek traciło do niej przed turniejem mniej niż 200 punktów. Ich awanse do trzeciej i czwartej rundy mogą wpłynąć na spadek Linette w rankingu. Podobnie może być w przypadku zestawienia WTA Race.

Ranking WTA Live po meczu Aryny Sabalenki:

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 9295 pkt.

2. Coco Gauff (USA) 7644

3. Iga Świątek 7513

4. Mirra Andriejewa (Rosja) 4673

5. Madison Keys (USA) 4579

6. Qinwen Zheng (Chiny) 4003

7. Jasmine Paolini (Włochy) 3886

8. Amanda Anisimova (USA) 3869

9. Jessica Pegula (USA) 3613

10. Jelena Rybakina (Kazachstan) 3603

31. Magdalena Fręch 1528

36. Magda Linette 1404

Ranking WTA Race Live po meczu Sabalenki: