Ważna zmiana u Igi Świątek. Trener ujawnia

Iga Świątek przystępuje do tegorocznego US Open w roli jednej z głównych pretendentek do końcowego triumfu. Od Wimbledonu jest w bardzo wysokiej formie, co pokazała chociażby w Cincinnati, gdzie wygrała turniej rangi WTA 1000. Całe lato oglądamy odmienioną wersję polskiej tenisistki.

To się zmieniło najbardziej u Świątek. Ryszczuk ujawnia

O tym, że Iga Świątek funkcjonuje na korcie i w pracy ze swoim sztabem zupełnie inaczej niż wcześniej, mówiła wcześniej sama zainteresowana oraz jej psycholog, Daria Abramowicz. Teraz trener przygotowania fizycznego tenisistki, Maciej Ryszczuk, także uchylił rąbka tajemnicy. Przyznał, że bardzo wiele dała zmiana nastawienia aktualnej wiceliderki rankingu WTA. Świątek dała sobie przestrzeń do zabawy tenisem.

- Dane, które mamy, tak naprawdę są cały czas na optymalnym poziomie. Pewnie co innego się poprawiło, czyli ta strefa mentalna. Jest trochę więcej luzu na korcie, mniej skupiana się na błędach. To pozwoliło uruchomić ten potencjał z powrotem - powiedział Ryszczuk w rozmowie z Eurosportem.

Kluczowa stała też komunikacja między Świątek a jej sztabem podczas spotkań. Tutaj tenisistka bardziej dopuszcza swój team do głosu i współpracy. Bierze sobie do serca uwagi i wskazówki, co ma przełożenie na to, jak potem gra.

- Myślę, że dużo bardziej daje sobie coś powiedzieć na korcie. Dociera to do niej, zareaguje, da znać, że usłyszała i stara się wprowadzać wskazówki z boksu w życie. Nie zawsze to miało miejsce, czasami się odcinała i była w swoim tunelu, bardzo mocno skupiona. Czasami była skupiona na błędach i potknięciach, więc nie do końca do niej docierały informacje, które przekazujemy - przyznał Ryszczuk.

Jeśli chodzi o kwestie kondycyjne, wytrzymałościowe, to nie ma o co się martwić. Świątek ma być doskonale przygotowana do US Open. Ryszczuk stara się mądrze zarządzać sesjami treningowymi, by nie przeciążyć polskiej tenisistki.

- My staramy się patrzeć nie tylko na liczby, tylko patrzymy, jak to się przekłada na kort. Nie zawsze będziemy dążyć do tego, żeby w każdym aspekcie tenisa to śrubować, skoro na chwilę obecną jest optymalnie i Iga się czuje dobrze. Gdybyśmy zrobili bardzo duży blok siłowy, to bardzo możliwe, że to czucie na korcie poszło na dalszy plan. Staramy się, żeby Iga przede wszystkim dobrze czuła się na korcie - wyjaśnił.

Iga Świątek wejdzie do gry w US Open we wtorek. Jej rywalką będzie Kolumbijka Emiliana Arango (WTA 84.).