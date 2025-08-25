Kurnikowa była największą gwiazdą tenisa i nagle zniknęła. Tak dziś wygląda

Anna Kurnikowa w 1999 r. była pierwszą rakietą świata w rankingu deblowym. Wraz z Martiną Hingis zgarnęła 16 trofeów, w tym dwa za Australian Open. Znakomicie radziła sobie także w singlu. W pewnym momencie zajmowała nawet 8. miejsce w rankingu. Niestety nie udało jej się wygrać żadnego wielkoszlemowego turnieju. Mimo to cieszyła się olbrzymią popularnością głównie za sprawą swojej urody. Rosjanka realizowała się również jako modelka. W końcu jednak jej sława przeminęła.
Kurnikowa w 2003 r. zszokowała świat, gdy w wieku zaledwie 21 lat zdecydowała się zakończyć karierę. Powodem były poważne problemy zdrowotne. Kobieta nadal jednak pojawiała się w programach telewizyjnych i sesjach zdjęciowych. Do czasu...
W ostatnich latach 44-latka unika mediów. Nie udziela wywiadów i rzadko kiedy pojawia się publicznie. Prowadzi jedynie konto na Instagramie. Nie publikuje jednak na nim zbyt regularnie, a najczęściej są to zdjęcia jej dzieci. Ostatnio jednak została przyłapana podczas spaceru.
Dziennik "The Sun" opublikował fotografie, na których widać, jak Kurnikowa przechadza się wraz z dziećmi ulicami Miami, gdzie na co dzień mieszka. - Zamieniła blichtr na wygodę i założyła luźny strój - zauważyła gazeta. I rzeczywiście kobieta miała na sobie prostą białą bluzę z kapturem, krótkie spodenki, ciemne okulary i wygodne sportowe buty. Tabloid określił też ją jako "oddaną matkę".
Byłej tenisistce towarzyszyła trójka pociech - bliźniaki Lucy i Nicholas oraz córka Mary. Ich ojcem jest wieloletni partner Kurnikowej, słynny piosenkarz - Enrique Iglesias, z którym spotyka się od 2001 r. "The Sun" zauważyło także, że w styczniu tego roku, gdy po raz ostatni uchwycili ją fotoreporterzy, Kurnikowa poruszała się na wózku i miała założoną ortezę ortopedyczną. Teraz, jak widać, problemy zdrowotne minęły.
