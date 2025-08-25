Kurnikowa była największą gwiazdą tenisa i nagle zniknęła. Tak dziś wygląda

Anna Kurnikowa w 1999 r. była pierwszą rakietą świata w rankingu deblowym. Wraz z Martiną Hingis zgarnęła 16 trofeów, w tym dwa za Australian Open. Znakomicie radziła sobie także w singlu. W pewnym momencie zajmowała nawet 8. miejsce w rankingu. Niestety nie udało jej się wygrać żadnego wielkoszlemowego turnieju. Mimo to cieszyła się olbrzymią popularnością głównie za sprawą swojej urody. Rosjanka realizowała się również jako modelka. W końcu jednak jej sława przeminęła.

Kurnikowa nagle odcięła się od mediów. Oto co się z nią dzieje

Kurnikowa w 2003 r. zszokowała świat, gdy w wieku zaledwie 21 lat zdecydowała się zakończyć karierę. Powodem były poważne problemy zdrowotne. Kobieta nadal jednak pojawiała się w programach telewizyjnych i sesjach zdjęciowych. Do czasu...

W ostatnich latach 44-latka unika mediów. Nie udziela wywiadów i rzadko kiedy pojawia się publicznie. Prowadzi jedynie konto na Instagramie. Nie publikuje jednak na nim zbyt regularnie, a najczęściej są to zdjęcia jej dzieci. Ostatnio jednak została przyłapana podczas spaceru.

"Zamieniła blichtr na wygodę". Pokazali zdjęcia Kurnikowej

Dziennik "The Sun" opublikował fotografie, na których widać, jak Kurnikowa przechadza się wraz z dziećmi ulicami Miami, gdzie na co dzień mieszka. - Zamieniła blichtr na wygodę i założyła luźny strój - zauważyła gazeta. I rzeczywiście kobieta miała na sobie prostą białą bluzę z kapturem, krótkie spodenki, ciemne okulary i wygodne sportowe buty. Tabloid określił też ją jako "oddaną matkę".

Byłej tenisistce towarzyszyła trójka pociech - bliźniaki Lucy i Nicholas oraz córka Mary. Ich ojcem jest wieloletni partner Kurnikowej, słynny piosenkarz - Enrique Iglesias, z którym spotyka się od 2001 r. "The Sun" zauważyło także, że w styczniu tego roku, gdy po raz ostatni uchwycili ją fotoreporterzy, Kurnikowa poruszała się na wózku i miała założoną ortezę ortopedyczną. Teraz, jak widać, problemy zdrowotne minęły.