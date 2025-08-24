Kto jest faworytką US Open? Świątek mówi tak, że jaśniej się nie da

Iga Świątek (2. WTA) dotarła do finału turnieju gry mieszanej US Open (w parze z Casperem Ruudem w finale przegrali z Sarą Errani oraz Andreą Vavassorim). Teraz przed Polką start w rywalizacji singlistek, gdzie stać ją na walkę o tytuł.

Iga Świątek zapytana o faworytki US Open. Tak odpowiedziała

24-latka niedawno wygrała "tysięcznik" w Cincinnati, co jeszcze podbiło jej notowania przed ostatnim w tym roku Wielkim Szlemem. Choć ona sama zdejmuje z siebie presję. - Szczerze mówiąc, uważam, że nie ma sensu nazywać kogokolwiek faworytką - powiedziała na sobotniej konferencji prasowej (cytat za AFP).

- Tenis kobiet nie jest nieprzewidywalny, bo są dziewczyny, które stale utrzymują się w czołówce, a my udowadniamy, że potrafimy grać dobrze przez cały sezon. Ale jest wiele zawodniczek, które grają naprawdę dobrze i mogą wygrać turniej - oceniła.

Iga Świątek odsłania kulisy współpracy z Wimem Fissette'em. "Jestem uparta"

Dużym atutem Polki jest zwyżkująca forma, o czym najlepiej świadczy bilans ostatnich czterech startów - trzy finały oraz dwa tytuły. Ile w tym zasługi trenera Wima Fissette'a? Na konferencji prasowej zawodniczka opowiedziała o współpracy z Belgiem i jego podejściu do pracy.

- Jestem trochę uparta i kiedy ludzie mówią mi, żebym zrobiła coś inaczej, niż jestem przyzwyczajona, potrzebuję dowodu, że to działa. Muszę wyjść na kort i sprawdzić, czy to działa, a jeśli tak, to stosuję się do tej rady - oznajmiła (cytat za portalem puntodebreak.com).

Generalnie Fissette nie ma z nią łatwego życia, ale efekty to wynagradzają. - Czasami potrzebuję kilku treningów, żeby to zrozumieć, a potem narzekam albo się kłócimy, ale on jest do tego przyzwyczajony i taką mnie akceptuje. Myślę, że ja też szybko się uczę i wszystko, co mi mówi, ma sens. Jeśli czegoś nie rozumiem, tłumaczy mi to na tysiąc różnych sposobów, aż w końcu zaczyna działać - podsumowała.

Być może Polka i Belg szykują coś specjalnego na zbliżające się US Open. Ten turniej Iga Świątek rozpocznie od wtorkowego meczu z Emilianą Arango (84. WTA).