Sceny. Williams i Szarapowa w akcji. Świątek natychmiast zareagowała

Maria Szarapowa i Serena Williams na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku były wielkimi rywalkami. To miało przełożenie na ich relacje poza kortem, raczej nie pałały do siebie sympatią. Jednak wraz z upływem czasu relacje się zmieniają i tak też jest w przypadku dwóch legendarnych tenisistek. Co nie przechodzi bez echa w środowisku.

Maria Szaparowa i Serena Williams nie żywią do siebie urazy. Ależ słowa Amerykanki

W Newport (stan Rhode Island) w nocy z 23 na 24 sierpnia Szarapowa uroczyście została włączona do Międzynarodowej Galerii Sław Tenisa. Uroczyście wprowadziła ją tam Williams, której samo pojawienie się wywołało aplauz.

- Niespodzianka. Wiem, że prawdopodobnie jestem ostatnią osobą, której się tutaj spodziewaliście. Szczerze mówiąc, kilka lat temu sama powiedziałabym to samo - tak Amerykanka zaczęła swoje wystąpienie. Po czym zdradziła, jak w ogóle do tego wszystkiego doszło.

- Kilka miesięcy temu Maria napisała mi, że chce porozmawiać. Pomyślałam: "O co chodzi? Co muszę zrobić, żeby dołączyć?". Gdy zadzwoniła, zapytała mnie, czy mogłabym wprowadzić ją do Galerii Sław? Zanim skończyła pytanie, głośno i natychmiast odpowiedziałam: "Tak". Bo to Maria. Byłam zaszczycona - wyjaśniła.

- Ona i ja byłyśmy kiedyś zawziętymi rywalkami. Dla świata byłyśmy od siebie bardzo odległe. Prawda jest taka, że wcale tak nie było. Chciałyśmy tego samego w tym samym czasie, aby być najlepszą. A w naszym sporcie tylko jedna może zdobyć trofea. A co jest złego w pragnieniu bycia najlepszą? Nic. Tak naprawdę to nas napędzało. To uczyniło naszą rywalizację elektryzującą oraz ikoniczną - mówiła. A w dalszej części przemówienia powiedziała, że Szarapowa mogłaby być dla niej "siostrą".

Iga Świątek i Coco Gauff reagują na to, co zrobiły Serena Williams i Maria Szarapowa

Na to, co działo się w Newport, zareagowały obecne gwiazdy touru WTA. "Wow. To jest takie inspirujące i niesamowite" - tak Iga Świątek (2. WTA) skomentowała fragmenty przemowy Williams udostępniony przez WTA. "Niesamowite" - to z kolei komentarz Coco Gauff (3. WTA).

komentarze Igi Świątek i Coco Gauff zrzut ekranu z https://www.instagram.com/p/DNt2XsaXBlh/

Cały świat tenisa z uwagą śledził to, co działo się w Newport, lecz za moment uwaga przeniesie się na Nowy Jork. Tam w niedzielę rozpocznie się US Open. Iga Świątek w pierwszej rundzie zagra z Emilianą Arango (84. WTA), a Coco Gauff z Ajlą Tomljanovic (79. WTA).