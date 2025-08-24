Powrót na stronę główną
Sceny. Williams i Szarapowa w akcji. Świątek natychmiast zareagowała
Maria Szarapowa została członkinią Międzynarodowej Galerii Sław Tenisa. Uroczyście wprowadziła ją tam Serena Williams, co dla wielu mogło być zaskoczeniem, pamiętając zażartą rywalizację obu zawodniczek, przekładającą się na ich relacje. Jednak legendy puściły to w niepamięć, a zachwytu nie kryły Iga Świątek i Coco Gauff.
Serena Williams / Maria Szarapowa
Maria Szarapowa i Serena Williams na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku były wielkimi rywalkami. To miało przełożenie na ich relacje poza kortem, raczej nie pałały do siebie sympatią. Jednak wraz z upływem czasu relacje się zmieniają i tak też jest w przypadku dwóch legendarnych tenisistek. Co nie przechodzi bez echa w środowisku.

Maria Szaparowa i Serena Williams nie żywią do siebie urazy. Ależ słowa Amerykanki

W Newport (stan Rhode Island) w nocy z 23 na 24 sierpnia Szarapowa uroczyście została włączona do Międzynarodowej Galerii Sław Tenisa. Uroczyście wprowadziła ją tam Williams, której samo pojawienie się wywołało aplauz.

- Niespodzianka. Wiem, że prawdopodobnie jestem ostatnią osobą, której się tutaj spodziewaliście. Szczerze mówiąc, kilka lat temu sama powiedziałabym to samo - tak Amerykanka zaczęła swoje wystąpienie. Po czym zdradziła, jak w ogóle do tego wszystkiego doszło.

- Kilka miesięcy temu Maria napisała mi, że chce porozmawiać. Pomyślałam: "O co chodzi? Co muszę zrobić, żeby dołączyć?". Gdy zadzwoniła, zapytała mnie, czy mogłabym wprowadzić ją do Galerii Sław? Zanim skończyła pytanie, głośno i natychmiast odpowiedziałam: "Tak". Bo to Maria. Byłam zaszczycona - wyjaśniła.

- Ona i ja byłyśmy kiedyś zawziętymi rywalkami. Dla świata byłyśmy od siebie bardzo odległe. Prawda jest taka, że wcale tak nie było. Chciałyśmy tego samego w tym samym czasie, aby być najlepszą. A w naszym sporcie tylko jedna może zdobyć trofea. A co jest złego w pragnieniu bycia najlepszą? Nic. Tak naprawdę to nas napędzało. To uczyniło naszą rywalizację elektryzującą oraz ikoniczną - mówiła. A w dalszej części przemówienia powiedziała, że Szarapowa mogłaby być dla niej "siostrą".

Iga Świątek i Coco Gauff reagują na to, co zrobiły Serena Williams i Maria Szarapowa

Na to, co działo się w Newport, zareagowały obecne gwiazdy touru WTA. "Wow. To jest takie inspirujące i niesamowite" - tak Iga Świątek (2. WTA) skomentowała fragmenty przemowy Williams udostępniony przez WTA. "Niesamowite" - to z kolei komentarz Coco Gauff (3. WTA). 

komentarze Igi Świątek i Coco Gauff
komentarze Igi Świątek i Coco Gauffzrzut ekranu z https://www.instagram.com/p/DNt2XsaXBlh/

Cały świat tenisa z uwagą śledził to, co działo się w Newport, lecz za moment uwaga przeniesie się na Nowy Jork. Tam w niedzielę rozpocznie się US Open. Iga Świątek w pierwszej rundzie zagra z Emilianą Arango (84. WTA), a Coco Gauff z Ajlą Tomljanovic (79. WTA).

