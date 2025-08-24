Świątek czeka na mecz US Open, a tu takie wieści. Podjęła decyzję

Iga Świątek (2. WTA) notuje bardzo dobrą drugą połowę sezonu. Polka grała w finale turnieju WTA 500 w Bad Homburgu, wygrała Wimbledon, dotarła do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Montrealu, wygrała turniej WTA 1000 w Cincinnati, a ostatnio dotarła do finału miksta US Open w parze z Casperem Ruudem. Teraz przed 24-latką singlowa rywalizacja na nowojorskich kortach.

Iga Świątek ma już plany po US Open

Nim jednak Iga Świątek spróbuje drugi raz w karierze wygrać US Open, dowiedzieliśmy się, jakie ma plany po tym turnieju. Okazuje się, że znalazła się na liście startowej do turnieju WTA 500 w Seulu, który zostanie rozegrany w dniach 15-21 września. Finał kobiecego US Open zostanie rozegrany 6 września.

Świątek nie grała jeszcze w tym turnieju, chociaż była do niego zgłoszona już rok temu. Ostatecznie w nim nie wystąpiła. - Moja kondycja fizyczna nie wróciła jeszcze do normy po US Open. Niestety nie mogłam przyjechać do Seulu. Prosimy o zrozumienie. Nie mamy innego wyjścia, jak tylko zmienić harmonogram. Z pewnością jednak chciałabym odwiedzić Seul w przyszłym roku i rozegrać wspaniały turniej przed koreańskimi kibicami - mówiła wtedy tenisistka. Po czasie wyszedł na jaw także fakt, że w tamtym czasie wyjaśniała kwestię pozytywnego wyniku testu antydopingowego.

A kiedy Iga Świątek rozpocznie grę w US Open? Jej mecz w pierwszej rundzie zostanie rozegrany we wtorek 26 sierpnia o godz. 17:30 czasu polskiego. Rywalką naszej tenisistki będzie 24-letnia Emiliana Arango (81. WTA) z Kolumbii. Będzie to pierwszy bezpośredni mecz między obiema paniami.