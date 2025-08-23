W ostatnich trzech latach bez wątpienia rywalizacja Igi Świątek (2. WTA) i Aryny Sabalenki (1. WTA) jest motorem napędowym kobiecego tenisa. Walka o pierwsze miejsce w rankingu WTA czy o zwycięstwa w najważniejszych turniejach. Jednocześnie, chociaż grały ze sobą 13 razy, to tylko dwa razy w turniejach wielkoszlemowych. W półfinale US Open 2022 Świątek wygrała 3:6, 6:1, 6:4, z kolei w półfinale tegorocznego Roland Garros Sabalenka była górą 7:6(1), 4:6, 6:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Iga Świątek wygra US Open? Znany serwis przedstawił prognozę

"Czy w końcu doczekamy się finału Wielkiego Szlema między Aryną Sabalenką a Igą Świątek?" - pyta w tytule swojego tekstu portal Tennis365.com. Serwis przeanalizował całą drabinkę zbliżającego się US Open i pokusił się o wytypowanie zwyciężczyń poszczególnych ćwiartek, następnie półfinałów i finału.

W pierwszym ćwierćfinale zdaniem portalu Aryna Sabalenka pokona Jasmine Paolini (7. WTA), w drugim Mirra Andriejewa ma ograć Belindę Bencic (18. WTA), w trzecim Madison Keys (6. WTA) zwycięża z Coco Gauff (3. WTA), a w czwartym Iga Świątek z Eliną Switoliną (13. WTA).

Zobacz też: Tyle może zarobić Świątek na US Open. Szczęka opada!

A co dalej? Serwis przewiduje, że w półfinałach Sabalenka pokona Andriejewą, a Świątek Keys. Finał? Wygrana Igi Świątek z Aryną Sabalenką. Czy do tego dojdzie? Turnieje Wielkiego Szlema nie raz były pełne sensacyjnych rozstrzygnięć, ale bez wątpienia żaden z polskich kibiców nie narzekałby, gdyby predykcja Tennis365 potwierdziła się w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

A kiedy Iga Świątek rozpocznie grę w US Open? Wszystko wskazuje na to, że jej mecz w pierwszej rundzie zostanie rozegrany w poniedziałek bądź we wtorek. Rywalką Polki będzie 24-letnia Emiliana Arango (81. WTA) z Kolumbii. Będzie to pierwszy bezpośredni mecz między obiema paniami.