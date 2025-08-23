Tyle może zarobić Świątek na US Open. Szczęka opada!

US Open jak co roku będzie ostatnim wielkoszlemowym turniejem w tenisowym kalendarzu. Za nami jest już rywalizacja mikstów, w której Iga Świątek i Casper Ruud doszli do wielkiego finału. Co prawda przegrali w nim z włoskim duetem Sara Errani/Andrea Vavassori, ale i tak zarobili po ok. 200 tys. dolarów na osobę (730 tysięcy złotych). W niedzielę startuje za to pierwszą runda singla, a wraz z nią bój o naprawdę potężne sumy.

Tyle zarobią zwycięzcy US Open. Rekordowa kasa

Jak pochwalili się organizatorzy, w tym roku pula nagród w US Open wyniesie bagatela 90 milionów dolarów. To absolutny rekord turnieju. Poprzedni padł rok temu. Wówczas kwota ta wynosiła 75 milionów dolarów. Oznacza to wzrost o 20 proc. Podwyżkę najbardziej odczują zwycięzcy.

Za wygraną zarówno w męskim, jak i kobiecym singlu, przewidziana jest wypłata w wysokości aż 5 mln dolarów (18,2 mln zł). Triumfatorzy otrzymają zatem o niemal 39 proc. więcej niż w poprzedniej edycji Jannik Sinner i Aryna Sabalenka. To także prawie dwa razy więcej od tego, ile w tym roku za zwycięstwo płacili organizatorzy Rolanda Garrosa (ok. 10,7 mln zł).

Podali wysokość nagród w US Open. Można złapać się za głowę

Powodów do narzekania nie będą mieli także finaliści. Zarobią oni równo o połowę mniej niż mistrzowie. Poprawi się również sytuacja słabszych zawodników. Za sam występ w pierwszej rundzie mają zgarnąć 110 000 dolarów (ok. 400 tys. zł). Względem ubiegłego roku to wzrost o 10 proc.

Nagrody w singlu kobiet i mężczyzn podczas US Open 2025:

Pierwsza runda: 110 000 dolarów (400 tys. zł)

Druga runda: 154 000 dolarów (560 tys. zł)

Trzecia runda: 237 000 dolarów (862 tys. zł)

1/8 finału: 400 000 dolarów (1,45 mln zł)

Ćwierćfinał: 660 000 dolarów (2,4 mln zł)

Półfinał: 1,26 miliona dolarów (4,58 mln zł)

Finalista: 2,5 miliona dolarów (9,1 mln zł)

Zwycięzca: 5 milionów dolarów (18, 2 mln zł)

Na znacznie mniejsze zarobki mogą liczyć tenisiści i tenisistki w zawodach deblowych, choć i tam przewidziane są spore podwyżki. Zwycięskie duety wywalczą po 1 milion dolarów do podziału, a finaliści i finalistki po pół miliona dolarów. W obu przypadkach to o 1/3 więcej niż rok temu.

Nagrody w deblu kobiet i mężczyzn podczas US Open 2025: