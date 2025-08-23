Dlatego Switolina nie zagrała w mikście na US Open. Wypaliła prosto z mostu

Wielkimi krokami zbliża się start ostatniego w tym roku wielkoszlemowego turnieju singlistek. Mowa oczywiście o US Open, w którym w 2022 roku wygrała Iga Świątek. Polka kilka dni temu dotarła do finału rozgrywanego w nowej formule turnieju miksta. Wraz z Casperem Ruudem musiała jednak uznać wyższość włoskiej pary Sara Errani/Andrea Vavassori. W turnieju zabrakło Eliny Switoliny. Ukrainka wytłumaczyła, dlaczego.

Switolina ujawniła całą prawdę. To dlatego nie zagrała w mikście US Open

- Nie chciałam grać w tym turnieju z powodów osobistych. Jednym z nich jest duża liczba zgłoszeń graczy z kraju agresora. Dlatego nie chciałam narażać się na taką możliwość gry z nimi w tym turnieju - powiedziała cytowana przez portal sport24.ua.

Ukrainka dodała, że zmaga się z problemami związanymi z tym, co dzieje się w jej ojczyźnie. Przyznała, że gratyfikacja finansowa, na jaką mogła liczyć to nie wszystko. - Rozumiem, że stawką były duże pieniądze i można było je dostać za sam udział, ale nie chodzi o pieniądze, tylko o stan wewnętrzny - dodała.

- Już czuję się nieswojo, wiedząc, że są w tourze, nie wspominając o tym, że regularnie chodzę na terapię w obliczu wszystkiego, co dzieje się w naszym kraju. To dla mnie bardzo niekomfortowe i przed wielkimi mistrzostwami chciałabym być jak najbardziej zrównoważona - skwitowała.

O jakich postaciach z kraju agresora mówiła Switolina? W turnieju miksta udział wzięli, chociażby Mirra Andriejewa, Daniił Miedwiediew, Andriej Rublow.

Elina Switolina jest najlepszą ukraińską tenisistką i zajmuje obecnie 13. miejsce w rankingu WTA. Jej największym sukcesem pozostaje brąz igrzysk olimpijskich w Tokio. Może się także pochwalić półfinałem singlowego turnieju US Open 2019.