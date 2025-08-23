Media: Ona zostanie trenerką Djokovicia. Co za nazwisko!

Novak Djoković szykuje się do startu w ostatnim tegorocznym, wielkoszlemowym turnieju. Mowa oczywiście o US Open. Legendarny Serb to czterokrotny mistrz tych zmagań. Po raz ostatni wygrał je w 2023 roku. Wygląda na to, że w jego życiu wkrótce dojdzie do ważnej zmiany.

Legenda wraz z Djokoviciem. To będzie jego trenerka?

"Novak Djoković przygotowuje się do US Open bez stałego trenera, ale zaintrygował opinię publiczną informacją, że wkrótce u jego boku może pojawić się wielkie nazwisko ze świata tenisa" - napisał portal nova.rs. Czy kimś takim mogłaby być kobieta? Djoković, cytowany przez powyższe źródło powiedział wprost.

- Mógłbym to zrobić tylko z Moniką Seles. Jest moją okazjonalną mentorką, utrzymujemy kontakt od wielu lat. Kiedy miałam kontuzje i dyskwalifikacje, zawsze się ze mną kontaktowała i udzielała mi wsparcia - przyznał.

Temat zmiany trenerskiej w sztabie Djokovicia pojawił się także w innych mediach. - Mieliśmy wstępne rozmowy… To bardziej kwestia emocjonalna, niż coś, co miałoby dla mnie tak duże znaczenie. To coś, co wiele dla mnie znaczy. Myślę, że jasne jest, o kogo chodzi, ale daj spokój, nie powiem nazwiska na głos, żeby nie zrobić tego za wcześnie, jeśli w ogóle do tego dojdzie. Mieliśmy ciekawe rozmowy - powiedział Djoković, a jego słowa cytuje portal kurir.rs.

Serbskie media są zgodne, że chodzi o Monicę Seles. Słynna przed laty jugosłowiańska tenisistka miałaby zająć się karierą Djokovicia w jej ostatnim etapie. 52-letnia Seles w latach 90. ubiegłego wieku należała do grona najlepszych tenisistek świata. Aż dziewięć razy wygrywała wielkiego szlema. Dwukrotnie, bo w 1991 i 1992 roku okazywała się najlepsza w US Open.

Czas pokaże, czy Seles i Djoković rzeczywiście podejmą współpracę i czy przyniesie ona spektakularne efekty.