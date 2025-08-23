Iga Świątek "pominięta". Pilne wieści z US Open

Iga Świątek zna smak zwycięstwa w US Open. W 2022 roku pokonała w tym turnieju Ons Jabeur i sięgnęła po wielkoszlemowy tytuł. Czy tym razem będzie podobnie? Jest jedną z faworytek. Dla kibiców spragnionych jej występu nie mamy jednak dobrych wiadomości. Na pierwszy mecz Polki trzeba będzie trochę poczekać.

Wieści w sprawie pierwszego meczu Świątek. "Wygląda na to"

"Poznaliśmy poniedziałkowy plan gier na dwóch największych kortach US Open i wśród gier nie ma meczu z udziałem Igi Świątek. To pozwala przypuszczać, że mistrzyni #USOpen2022 tegoroczny występ zainauguruje we wtorek" - napisał Pasjonat Sportu na portalu X.

"Wygląda na to, że Iga Świątek rozpocznie US Open we wtorek. Polka i Coco Gauff nie znalazły się w poniedziałkowym planie gier na dwóch największych arenach" - dodał profil Z kortu - informacje tenisowe.

Już wiadomo, że drugiego dnia turnieju na korcie zobaczymy znane tenisistki i znanych tenisistów. Wśród zaplanowanych meczów można dostrzec spotkania z udziałem Madison Keys, Francesa Tiafoe, Karoliny Muchovej i Carlosa Alcaraza.

Na korcie pojawi się także rewelacyjna Kanadyjka Victoria Mboko, o której słynny Mats Wilander mówił niedawno, że może być "czarnym koniem" turnieju. Kibice Jacka Drapera i Mirry Andriejewej także nie będą musieli czekać na występy swoich ulubieńców.

Na pierwsze spotkanie szykować się może już także Casper Ruud, który przed kilkoma dnia z dobrej strony pokazał się w turnieju miksta. Wraz z Igą Świątek dotarł do finału. W nim musiał jednak uznać wyższość Sary Errani i Andrei Vavassoriego, którzy zostali mistrzami US Open w grze mieszanej.

Przypomnijmy, że Iga Świątek miała dość łaskawe losowanie w pierwszej rundzie turnieju singlistek. Zagra z 24-letnią Kolumbijką Emilianą Arango, z którą do tej pory grała tylko raz. W 2017 roku w juniorskim French Open pokonała rywalkę 6:2, 6:3.