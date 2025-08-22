Navratilova powiedziała, kto wygra US Open. "Jest dla mnie faworytką"

Tegoroczny US Open zapowiada się niezwykle ciekawie. Turnieje w Cincinnati i Montrealu (u panów w Toronto) zamieszały nieco stawką. Żadnego z nich nie wygrała choćby broniąca w Nowym Jorku tytułu Aryna Sabalenka. W Kanadzie nie grała, a w stanie Ohio zatrzymała ją Jelena Rybakina i to w dominującym stylu (6:4, 6:1). Świat zachwyciła 18-letnia Victoria Mboko, która sensacyjnie wygrała turniej WTA 1000 w Montrealu. Za to w Cincinnati zabójczą formę pokazała Iga Świątek.
Wiele legend tenisa zastanawia się nad głównymi faworytami. Mats Wilander twierdzi, że Mboko może się okazać czarnym koniem jak Bianca Andreescu w 2019 i Emma Raducanu w 2021 roku. Z kolei Andy Roddick postawił wśród pań na Igę Świątek. Jak się okazuje, Amerykanin nie jest jedyny w tym twierdzeniu. Takie samo zdanie ma Martina Navratilova. Wielka czechosłowacko-amerykańska mistrzyni w wypowiedzi dla telewizji Sky Sports powiedziała, dlaczego jej zdaniem to właśnie Polka ma największe szanse na wygraną.
- Iga Świątek jest dla mnie faworytką. Nie miała co prawda najlepszego lata. Jednak Wimbledon i to, jak prezentowała się podczas całego tamtego turnieju jasno oznacza, że stara Iga wróciła - powiedziała Navratilova. U panów postawiła na Jannika Sinnera. - Myślę, iż będzie tak pewny siebie, że trudno o kogokolwiek, zdolnego do pokonania go na korcie twardym - oceniła mistrzyni.
Sky Sports oprócz Navratilovej pytało o opinię także inne znane postaci ze świata tenisa. Była brytyjska tenisistka, a obecnie ekspertka Annabel Croft również widzi Świątek w roli zwyciężczyni, a konkretnie po finale z Aryną Sabalenką. Z kolei mistrzyni Wimbledonu z 2013 roku Marion Bartoli postawiła właśnie na Białorusinkę. Za to inna była tenisistka Naomi Cavaday stwierdziła, że uważać trzeba będzie przede wszystkim na Naomi Osakę, która wyglądała imponująco już w Montrealu pod wodzą Tomasza Wiktorowskiego.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!