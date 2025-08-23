Serena Williams wznowi karierę? Amerykanka odpowiedziała

2 września 2022 roku - to właśnie wtedy Serena Williams, aż 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych w singlu, zagrała swój ostatni mecz w światowym tourze. Wtedy przegrała 5:7, 7:6, 1:6 w III rundzie US Open z Australijką Ajlą Tomljanović (84. WTA). Jeszcze przed tym turniejem Amerykanka głosiła, że kończy zawodową karierę.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Serena Williams zabrała głos na temat powrotu do tenisa

Wielu kibiców tenisa tęskni za Sereną Williams na korcie. Pojawiły się też plotki, że 43-letnia Serena Williams może wrócić do tenisa. Teraz czterokrotna złota medalistka igrzysk olimpijskich (raz w singlu i trzy razy w grze podwójnej) zabrała głos na temat powrotu.

- Nie wiem, czy mam dość próśb o powrót do tenisa. Nie słyszę o tym i nie słucham opinii. W pewnym sensie się wyciszyłam ze wszystkiego. Myślę, że część mnie zawsze będzie tęsknić za tenisem, bo kiedy robisz to samo przez całe życie, a potem budzisz się pewnego dnia i nie jest to już twoim celem, to jest to ogromna zmiana. Ale jednocześnie mam tak wiele wspaniałych wspomnień z tenisem. Przeżyłam tyle dobrych chwil i zawsze mogę czerpać z tego pocieszenie - powiedziała Serena Williams wywiadzie dla "The Tennis Gazette".

Rozmowę z Sereną Williams można zobaczyć w linku poniżej.

W lipcu tego roku na temat powrotu Sereny Williams do światowego touru wypowiedziała się jej siostra - Venus.

- Jedyną rzeczą, która sprawiłaby, że będzie jeszcze lepiej, byłaby obecność Sereny tutaj. Wszystko robiłyśmy razem, więc tęsknię za nią. Jeśli Serena wróci, na pewno da Wam znać. Ona może zrobić sobie sześciomiesięczną przerwę i nadal grać bezbłędnie. Takiego talentu nie da się nauczyć. Ona jest po prostu tak dobra - mówiła Venus Williams przed turniejem w Waszyngtonie.

Zobacz także: Andy Roddick wskazał palcem, kto zagra w finale US Open i kto go wygra!

Serena Williams wciąż jest w świetnej formie. "Pomimo trzech lat od zakończenia kariery 43-latka wciąż znajduje się w doskonałej formie. Ba, wielu powiedziałoby, że wygląda nawet lepiej niż w czasach, gdy występowała na największych kortach świata" - pisał Szymon Szczepanik w lipcu tego roku.