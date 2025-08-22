US Open. Kiedy pierwszy mecz Igi Świątek?

Iga Świątek wróciła do wielkiej formy. Po wygraniu Wimbledonu zatriumfowała także w Cincinnati i dotarła do finału miksta w wielkoszlemowym US Open. To była jednak dopiero rozgrzewka przed najważniejszniejszym - turniejem singlowym.

Kiedy gra Iga Świątek w US Open?

W miniony czwartek odbyło się losowanie drabinki. Iga Świątek rywalizację rozpocznie od starcia z Kolumbijką Emilianą Arango. "Na papierze to korzystne losowanie. Jej rywalka miała bardzo dobry okres zimą i wczesną wiosną, gdy potrafiła w Meridzie dojść do finału na kortach twardych. Jednak ostatnie trzynaście spotkań to tylko trzy zwycięstwa" - relacjonował Bartosz Królikowski na łamach Sport.pl.

Kiedy zagra Iga Świątek z Emilianą Arango? Rywalizacja w pierwszej rundzie US Open odbędzie się w dniach 24-26 sierpnia. Polka wyjdzie na kort w poniedziałek 25 sierpnia albo we wtorek 26 sierpnia. Godzina tego spotkania jeszcze nie jest znana.

Andy Roddick, czyli mistrz US Open z 2003 roku w swoim podcaście "Served" stwierdził, że turniej wygra Iga Świątek, a w finale zmierzy się z... Jeleną Rybakiną. Polka - zdaniem byłego tenisisty ma w półfinale rozprawić się z Coco Gauff, a Jelena Rybakina z Mirra Andriejewą. Zdaniem Amerykanina Aryna Sabalenka polegnie w ćwierćfinale z Kazaszką.

Jeśli chodzi o potencjalnego zwycięzcę US Open, to dziennikarz "Super Expressu" - Michał Chojecki zauważył pewną zależność między Wielkim Szlemem a turniejem w Cincinnati. - W ostatnich latach tak się zdarzało, że kto wygrywa Cincinnati, ten wygrywa US Open. Dwa lata temu było tak w przypadku Coco Gauff, która wygrywała właśnie tam i zaraz potem na Wielkim Szlemie. Rok temu również było tak w przypadku Aryny Sabalenki, która triumfowała w Cincy i US Open - powiedział w programie.

Drabinka Igi Świątek i potencjalne rywalki: