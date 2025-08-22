Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Gauff kontra Williams na US Open. Wynik mówi sam za siebie
Nie ma wątpliwości, że zobaczyć w akcji na korcie jednoczenie takie gwiazdy tenisa jak: Coco Gauff, Venus Williams, Andre Agassi czy John McEnroe to wielka gratka dla kibiców. Taką zapewnili organizatorzy US Open.
US Open i mecze gwiazd
Screen YouTube - US Open Tennis Championships

2 - kibice Igi Świątek liczą, że właśnie tyle triumfów polska tenisistka będzie miała w turnieju wielkoszlemowym - US Open po tegorocznej edycji, w której obecnie rozgrywane są kwalifikacje. Triumfatorka imprezy z 2022 roku była blisko odniesienia już sukcesu w US Open 2025, ale w parze z Norwegiem Casperem Ruudem przegrała finał miksta z obrońcami tytułu, duetem z Włoch: Sara Errani/Andrea Vavassori. 

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Wielkie gwiazdy na kortach US Open

Właśnie mikst rozgrywany w zupełnie nowej formule i z czołowymi tenisistami i tenisistkami świata był jedną z atrakcji dla kibiców. To jednak nie koniec atrakcji przed turniejem głównym. W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego odbył się bowiem "Wieczór gwiazd", w którym rywalizowali tenisiści z różnych pokoleń.

Już w pierwszym meczu doszło do wielkich emocji, bo amerykańska legenda tenisa, 45-letnia Venus Williams (siedem triumfów w turniejach wielkoszlemowych w singlu) w parze z 66-letnim rodakiem Johnem McEnroe (też siedem zwycięstw w Wielkim Szlemie) zmierzyła się z duetem: Coco Gauff/Andre Agassi (mistrz ośmiu turniejów wielkoszlemowych). Williams/McEnroe wygrali po kwadransie 12:10, choć przegrywali już 0:5. Pojedynek zakończył się niewymuszonym błędem Agassiego z bekhendu. W spotkaniu nie zabrało efektownych wymian, długich akcji oraz oczywiście było dużo żartów i śmiechu. 

Cały mecz można zobaczyć w linku poniżej. 

 

Później na korcie pojawili się m.in. byłe gwiazdy tenisa: Argentyńczyk Juan Martin Del Potro, Amerykanin Andy Roddick czy Włoszka Flavia Pennetta, wciąż grający w tourze Gael Monfils, Joao Fonseca, Alex Michelsen, Flavio Cobolli i Elina Switolina. Na korcie zjawiła się też świetna piłkarka reprezentacji Stanów Zjednoczonych - Alex Morgan. 

Zobacz także: Było 1:5 w trzecim secie. Gwiazda ruszyła w pościg. "Nie wierzę"

Turniej główny US Open ruszy w niedzielę, 24 sierpnia. Tytułów sprzed roku bronić będą w singlu Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Włoch Jannik Sinner. 

Relacje na żywo z meczów polskich zawodników na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich