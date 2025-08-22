Gauff kontra Williams na US Open. Wynik mówi sam za siebie

2 - kibice Igi Świątek liczą, że właśnie tyle triumfów polska tenisistka będzie miała w turnieju wielkoszlemowym - US Open po tegorocznej edycji, w której obecnie rozgrywane są kwalifikacje. Triumfatorka imprezy z 2022 roku była blisko odniesienia już sukcesu w US Open 2025, ale w parze z Norwegiem Casperem Ruudem przegrała finał miksta z obrońcami tytułu, duetem z Włoch: Sara Errani/Andrea Vavassori.

Wielkie gwiazdy na kortach US Open

Właśnie mikst rozgrywany w zupełnie nowej formule i z czołowymi tenisistami i tenisistkami świata był jedną z atrakcji dla kibiców. To jednak nie koniec atrakcji przed turniejem głównym. W nocy z czwartku na piątek czasu polskiego odbył się bowiem "Wieczór gwiazd", w którym rywalizowali tenisiści z różnych pokoleń.

Już w pierwszym meczu doszło do wielkich emocji, bo amerykańska legenda tenisa, 45-letnia Venus Williams (siedem triumfów w turniejach wielkoszlemowych w singlu) w parze z 66-letnim rodakiem Johnem McEnroe (też siedem zwycięstw w Wielkim Szlemie) zmierzyła się z duetem: Coco Gauff/Andre Agassi (mistrz ośmiu turniejów wielkoszlemowych). Williams/McEnroe wygrali po kwadransie 12:10, choć przegrywali już 0:5. Pojedynek zakończył się niewymuszonym błędem Agassiego z bekhendu. W spotkaniu nie zabrało efektownych wymian, długich akcji oraz oczywiście było dużo żartów i śmiechu.

Cały mecz można zobaczyć w linku poniżej.

Później na korcie pojawili się m.in. byłe gwiazdy tenisa: Argentyńczyk Juan Martin Del Potro, Amerykanin Andy Roddick czy Włoszka Flavia Pennetta, wciąż grający w tourze Gael Monfils, Joao Fonseca, Alex Michelsen, Flavio Cobolli i Elina Switolina. Na korcie zjawiła się też świetna piłkarka reprezentacji Stanów Zjednoczonych - Alex Morgan.

Turniej główny US Open ruszy w niedzielę, 24 sierpnia. Tytułów sprzed roku bronić będą w singlu Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Włoch Jannik Sinner.

Relacje na żywo z meczów polskich zawodników na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.