US Open już "rozstrzygnięty"? Amerykanie wskazali murowaną faworytkę
Iga Świątek wygrała Wimbledon, a także niedawne Cincinnati Open i do kolejnego ważnego turnieju, czyli US Open, podchodzi w znakomitym humorze. "Sports Ilustrated" oceniło faworytki zawodów w Nowym Jorku i wysnuło jasny wniosek: Polka powinna znowu zatriumfować. "Wszystkie znaki wskazują na Świątek" - piszą Amerykanie.
Iga Świątek
To niebywałe, jak szybko potrafi zmieniać się sytuacja w czołówce światowego tenisa. Jeszcze w pierwszej części sezonu 2025 eksperci oraz kibice debatowali na temat kryzysu Igi Świątek i zastanawiali się, jak Polka może z niego wyjść. Obecnie jednak już mało kto o tym pamięta, bo 24-latka ponownie jest uważana za najmocniejszą zawodniczkę w tourze.

Iga Świątek wielką faworytką US Open? Amerykanie nie mają wątpliwości

Polska tenisistka w znakomitym stylu (bez straty seta!) triumfowała w sierpniowym Cincinnati Open, a kibice mają jeszcze w pamięci jej triumf w wielkoszlemowym Wimbledonie. Na dodatek Świątek świetnie wypadła nawet w turnieju miksta - który miał miejsce w środę oraz czwartek na kortach w Nowym Jorku. W parze z Casperem Ruudem awansowała do finału. Tak naprawdę w ostatnim czasie 24-latce nie wyszło tylko jedno - turniej WTA 1000 w Montrealu, w którym przegrała w 1/8 z Claurą Tauson.

"Sports Illustrated" i tak jednak nie ma wątpliwości. To właśnie Polka jest faworytką do triumfu w nadchodzących zawodach singla w US Open.

"Jej droga będzie pełna przeszkód i potencjalnych blokad. Obrończyni tytułu to Aryna Sabalenka, która jest wciąż pierwszą rakietą świata. Coco Gauff spróbuje wygrać swój drugi Szlem w sezonie, a pamiętajmy też o Madison Keys, która triumfowała na kortach twardych w Australian Open. Wciąż, nasza magiczna kula mówi, że wszystkie znaki wskazują na Świątek. To zawodniczka rozstawiona z trójką będzie na pole position. Obecnie w jej grze jest margines błędu, a defensywą wygrywa tylko samo punktów co ofensywą. Ciemne chmury, które krążyły nad jej sezonem przed Wimbledonem, są już prawdopodobnie za nią" - czytamy na znanym portalu.

W pierwszej rundzie US Open polska tenisistka zmierzy się z Hiszpanką Emilianą Arango. Ten mecz jest zaplanowany na niedzielę, 24 sierpnia.

