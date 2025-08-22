Powrót na stronę główną
Ekspert mówi wprost: oto czarny koń US Open. "Dlaczego nie może wygrać?"
Iga Świątek, Aryna Sabalenka i Coco Gauff - to zawodniczki, które są stawiane w roli faworytek przed zbliżającym się wielkoszlemowym US Open. W przeszłości na amerykańskiej zdarzało się jednak, że triumfowały zawodniczki z cienia. Czy tym razem będzie podobnie? Legendarny Mats Wilander wskazał, kto jego zdaniem jest "czarnym koniem" turnieju singlistek.
Victoria Mboko
Kto wygra US Open? Ostatnie trzy turnieje singlistek padły łupem trzech obecnie najlepszych tenisistek świata. W 2022 roku Iga Świątek pokonała Ons Jabeur, a rok później Coco Gauff wygrała z Aryną Sabalenką. W ubiegłorocznych zmaganiach najlepsza okazała się już Białorusinka, która w finale w pokonanym polu pozostawiła Jessicę Pegulę. Czy w tym roku ponownie górą będzie jedna z tego tercetu? Słynny Mats Wilander uważa, że może dojść do niespodzianki.

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Oto "czarny koń" US Open. Wilander mówi wprost

- Czy jest już wystarczająco dobra, aby wygrać? Tak, może, wygrała Canadian Open. Dlaczego nie mogłaby wygrać US Open? Widzieliśmy to w przypadku Emmy Raducanu. Widzieliśmy to w przypadku Bianki Andreescu. Obie były naprawdę młode, tak samo jak Mboko... - powiedział legendarny tenisista.

Victoria Mboko, bo o niej mowa, ma zaledwie 18 lat, ale już przedstawiła się szerszej publiczności. W finale turnieju w Montrealu pokonała Naomi Osakę i osiągnęła gigantyczny sukces.

Wilander uważa, że młodzi zawodnicy i młode zawodniczki otrzymują wielkie wsparcie od mistrzów, którzy przed laty - także w młodym wieku - sięgali po wielkoszlemowe laury. W tym gronie są między innymi wspomniana Raducanu i Carlos Alcaraz.

Brytyjka w wieku 19 lat wygrała US Open (2021), a Hiszpan - także jako 19-latek - zwyciężał w 2022 roku w turnieju singlistów US Open. Czy w ich ślady pójdzie Mboko? Kim jest młoda Kanadyjka? Jej postać na Sport.pl przedstawiał nasz dziennikarz Dominik Senkowski. Poniżej publikujemy fragment jego analizy.

Victoria Mboko - zapamiętajcie to nazwisko. Kanadyjka jest objawieniem trwającego turnieju WTA w Montrealu. 18-latka awansowała do półfinału, a wcześniej wyeliminowała drugą na świecie Coco Gauff. Podczas Wimbledonu chwalił ją Tomasz Wiktorowski. Czy to nowa gwiazda kobiecego tenisa?

Cały tekst można przeczytać w tym miejscu.

