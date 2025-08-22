Ekspert mówi wprost: oto czarny koń US Open. "Dlaczego nie może wygrać?"

Kto wygra US Open? Ostatnie trzy turnieje singlistek padły łupem trzech obecnie najlepszych tenisistek świata. W 2022 roku Iga Świątek pokonała Ons Jabeur, a rok później Coco Gauff wygrała z Aryną Sabalenką. W ubiegłorocznych zmaganiach najlepsza okazała się już Białorusinka, która w finale w pokonanym polu pozostawiła Jessicę Pegulę. Czy w tym roku ponownie górą będzie jedna z tego tercetu? Słynny Mats Wilander uważa, że może dojść do niespodzianki.

Oto "czarny koń" US Open. Wilander mówi wprost

- Czy jest już wystarczająco dobra, aby wygrać? Tak, może, wygrała Canadian Open. Dlaczego nie mogłaby wygrać US Open? Widzieliśmy to w przypadku Emmy Raducanu. Widzieliśmy to w przypadku Bianki Andreescu. Obie były naprawdę młode, tak samo jak Mboko... - powiedział legendarny tenisista.

Victoria Mboko, bo o niej mowa, ma zaledwie 18 lat, ale już przedstawiła się szerszej publiczności. W finale turnieju w Montrealu pokonała Naomi Osakę i osiągnęła gigantyczny sukces.

Wilander uważa, że młodzi zawodnicy i młode zawodniczki otrzymują wielkie wsparcie od mistrzów, którzy przed laty - także w młodym wieku - sięgali po wielkoszlemowe laury. W tym gronie są między innymi wspomniana Raducanu i Carlos Alcaraz.

Brytyjka w wieku 19 lat wygrała US Open (2021), a Hiszpan - także jako 19-latek - zwyciężał w 2022 roku w turnieju singlistów US Open. Czy w ich ślady pójdzie Mboko? Kim jest młoda Kanadyjka? Jej postać na Sport.pl przedstawiał nasz dziennikarz Dominik Senkowski. Poniżej publikujemy fragment jego analizy.

Victoria Mboko - zapamiętajcie to nazwisko. Kanadyjka jest objawieniem trwającego turnieju WTA w Montrealu. 18-latka awansowała do półfinału, a wcześniej wyeliminowała drugą na świecie Coco Gauff. Podczas Wimbledonu chwalił ją Tomasz Wiktorowski. Czy to nowa gwiazda kobiecego tenisa?

