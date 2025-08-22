Tak słynny trener Szarapowej nazwał Świątek. Poszło w świat

Iga Świątek w nocy z środy na czwartek czasu polskiego rywalizowała w turnieju miksta w US Open. Wraz z Casperem Ruudem awansowała do finału tych zawodów, ale tam musiała uznać wyższość włoskiej pary Sara Errani - Andrea Vavassori. Obecnie Polka przygotowuje się już do startu w wielkoszlemowych zawodach singla w Nowym Jorku. Jej celem będzie powtórzenie wyniku z 2022 roku, kiedy pokonała w finale Ons Jabeur i odniosła jeden z największych sukcesów w karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Rick Macci znowu chwali Igę Świątek

W ostatnich tygodniach na największego fana talentu Świątek wyrósł Rick Macci. Amerykański szkoleniowiec bronił Polki, gdy inni przedstawiciele tenisowego środowiska wytykali jej, że rozgrywała mecze w Cincinnati o wczesnych porach, będąc faworyzowaną przez organizatorów. Teraz natomiast były trener Marii Szarapowej czy sióstr Williams za pośrednictwem "X" postanowił wskazać, co najbardziej zachwyca go w grze 24-letniej tenisistki.

- Tym, co najbardziej kocham u Punishera [tak Macci nazywa Polkę, nawiązując do znanej fikcyjnej postaci z komiksowego uniwersum Marvela - przyp. red.], jest jej praca stóp. To powód, przez który tak trudno ją pokonać. Iga jest świetnym wzorem do naśladowania dla wszystkich młodych tenisistek, które powinny tańczyć na korcie tak jak polska wiewiórka - podkreślił Macci.

ZOBACZ TEŻ: Świątek i Sabalenka trafiły w US Open zupełnie inaczej. Jedna może narzekać

W pierwszej rundzie US Open polska tenisistka zmierzy się z Hiszpanką Emilianą Arango. Ten mecz jest zaplanowany na niedzielę, 24 sierpnia.