Ależ walka w meczu Polki w Nowym Jorku! Nagły zwrot

Iga Świątek niedawno zakończyła udział w mikście US Open. W parze z Casperem Ruudem dotarła do finału, gdzie para poległa z duetem Sara Errani - Andrea Vavassori. Teraz Polka będzie miała chwilę oddechu, by przygotować się do singlowej edycji tego wielkoszlemowego turnieju. Rywalizacja rozpocznie się w dniach 24-26 sierpnia.

Maja Chwalińska walczyła w eliminacjach do US Open

W tym czasie trwają kwalifikacje do US Open, w których bierze udział m.in. przyjaciółka Igi Świątek - Maja Chwalińska (177. WTA). W pierwszym etapie eliminacji Polka mierzyła się z Włoszką Giorgią Pedone (252. WTA). "Od stanu 2:2 w pierwszym secie meczu wygrała dziesięć gemów z rzędu, nie dając szans rywalce. Chwalińska wygrała aż 66 proc. punktów po pierwszym i 81 proc. po drugim serwisie (rywalka tylko 49. i 31. proc.)" - relacjonowali Szymon Szczepanik i Filip Modrzejewski na łamach Sport.pl. Ta potyczka trwała godzinę i 18 minut.

W półfinale eliminacji zmierzyła się z Janice Tjen (147. WTA) z Indonezji. To spotkanie od początku było bardzo zacięte. Pierwszą okazję do przełamania Polka miała w ósmym gemie (przy wyniku 4:3). Chwalińska wyszła na prowadzenie 40:15, ale rywalka się wybroniła i doprowadziła do wyniku 40:40. Kolejne dwie akcje jednak padły łupem 177. rakiety świata i odskoczyła na wynik 5:3.

Chwalińska była w idealnej sytuacji, bo serwowała na zwycięstwo w tym secie. Niestety rywalka nie dała jej najmniejszych szans i ją odłamała, wygrywając do zera. Jednak przy wyniku 5:4 Polka miała kolejne dwa break pointy i piłki setowe, ale niestety żadnej z nich nie wykorzystała. To dodało rywalce animuszu, która od wyniku 5:5 wygrała kolejne dwa gemy - najpierw po raz drugi przełamała Polkę, a następnie - znów bez straty punktu - obroniła swoje podanie i wygrała pierwszą partię 5:7.

Koniec marzeń o US Open dla Chwalińskiej

W drugiej partii Maja Chwalińska musiała poprawić swoją grę, jeśli marzyła o pozostaniu w grze o US Open. Zaczęła bardzo dobrze, bo broniła swoje podania i starała się napsuć krwi rywalce. W szóstym gemie miała nawet pierwszego break pointa, ale go nie wykorzystała. W końcówce Indonezyjka ruszyła do kontrataku i przy wyniku 4:4 miała dwie szanse na przełamanie Polki, która skutecznie się wybroniła. Niestety chwilę później Tjen przełamała Polkę (5:6), a następnie zatriumfowała 5:7, a w całym meczu 5:7, 5:7.

W finale eliminacji zwyciężczyni tego starcia zmierzy się Aoi Ito (82. WTA), która pokonała 6:0, 1:6, 6:1 z Guiomar Maristany Zuleta De Reales (192. WTA).