Iga Świątek przemówiła po finale US Open. Tak wyglądała o 0:47

Przed turniejem sporo było znaków zapytania dotyczących dyspozycji duetu Świątek - Ruud. Polka przybyła do Nowego Jorku ledwie kilkanaście godzin po finale w Cincinnati, zaś Norweg w ostatnich miesiącach męczył się z kontuzjami. Kort zweryfikował jednak wszystko bardzo pozytywnie. Do półfinału doszli, nie tracąc choćby seta, a w nim samym zaliczyli wspaniały powrót i triumf przeciwko duetowi Jessica Pegula - Jack Draper. Dopiero w finale sposób znaleźli na nich grający wspólnie w mikście od lat Włosi Sara Errani i Andrea Vavassori (ku uciesze speców od debla).

Polsko-norweski duet zachwycił

Świątek z Ruudem zaliczyli świetny wynik sportowy, a w dodatku naprawdę dobrze się bawili. Często razem się śmiali, świetnie współpracowali, a Internet podbił filmik z wywiadu, w którym "kłócili się" o to, kto napisał jako pierwszy w sprawie wspólnej gry. Świątek postanowiła niejako podsumować wszystko we wpisie na Instagramie. Dziękuje ona w nim Ruudowi za grę i zabawę oraz jeszcze raz podkreśla, że to on napisał do niej, a nie na odwrót. Dorzuciła też filmik, na którym tańczy do legendarnego hitu zespołu ABBA "Dancing Queen".

Świątek bawiła się przednio

- Tak doskonale się bawiłam w ostatnich dniach! Dziękuję za to organizatorom US Open. Dziękuję też Casper, że do mnie napisałeś (nie wygrasz tego!) i za tę wspaniałą przygodę. Gratulacje dla Sary i Andrei, byliście niesamowici. Mam nadzieję, że nie ułatwiliśmy wam tego za bardzo. P.S. To ostatnie to ja 47 minut po północy z najlepszą muzyką z możliwych (nawiązanie do filmiku z ABBĄ przyp. red.) - czytamy w opisie posta.

Zarówno Świątek, jak i Ruud szykują się teraz do rywalizacji singlowej, która startuje w niedzielę 24 sierpnia. Oboje dotarli do finału US Open w 2022 roku. Różnica jest taka, że Iga swój wygrała (z Ons Jabeur), a Norweg uległ wówczas Carlosowi Alcarazowi.