Świątek poznała pierwszą rywalkę na US Open! To dla niej przełomowy rok

Kalendarz tenisowy nie ma ostatnio litości dla Igi Świątek. Polka kilka dni temu musiała w przeciągu 24 godzin zagrać finał WTA 1000 w Cincinnati, pokonać ponad 1000 km, które dzielą miasto w Ohio i Nowy Jork, a potem rozegrać dwa starcia w nowym mikstowym formacie US Open. Nie mówiąc o tym, że oba wygrała i później w parze z Casperem Ruudem dotarła aż do finału (przegranego z parą Errani - Vavassori). Przygotowania do nowojorskiego Wielkiego Szlema były zatem dla niej prawdziwą ścieżką zdrowia, ale jak dotąd pokonywała ją w mistrzowskim stylu.
Kibice mają nadzieję, że forma, zarówno tenisowa, jak i fizyczna, nie opuści jej w turnieju singlowym. Rok temu dotarła do ćwierćfinału, zatrzymana przez Jessicę Pegulę. Wówczas była jednak w gorszej formie niż obecnie. Triumf w Cincinnati rozbudził apetyty i jeśli presja jej nie dopadnie, Igę stać absolutnie na wszystko, z powtórką z 2022 roku (wygrana w turnieju) włącznie. W czwartkowy wieczór 21 sierpnia (czasu polskiego) poznaliśmy nazwisko tenisistki, która jako pierwsza (i wierzymy, że nie ostatnia) sprawdzi w Nowym Jorku dyspozycję Igi.
To Emiliana Arango, czyli 24-letnia reprezentantka Kolumbii. Aktualnie zajmuje ona 81. miejsce w rabkingu WTA i jest to dla niej przełomowy rok. W marcu potrafiła dotrzeć do pierwszego w karierze finału turnieju WTA w Meridzie na kortach twardych (przegrała z Emmą Navarro). W czerwcu zaś była na najwyższym w karierze 76. miejscu w rankingu WTA. Później jednak jej forma znacznie się pogorszyła. Na ostatnich 13 meczów wygrała tylko 3. Jeśli Polka dobrze zacznie US Open to już w III rundzie może dojść do rewanżu za ćwierćfinał w Cincinnati z Anną Kalinską.
Co do reszty Polaków w drabinkach głównych US Open, Magdalena Fręch zmierzy się w I rundzie z Australijką Talią Gibson. Jeśli dotrze do III rundy, może ją tam czekać mecz z Coco Gauff. Magda Linette trafiła na rozstawioną z nr 32 Amerykankę McCartney Kessler. Ona z kolei w III rundzie jest na kursie kolizyjnym z Jasmine Paolini. Polski "rodzynek" u panów, czyli Kamil Majchrzak miał nieco szczęścia. Trafił na nierozstawionego Wenezuelczyka Hugo Delliena (122. w rankingu ATP).
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!