Tak Rosjanka skomentowała porażkę Świątek. Nie mogła się powstrzymać

Nowy format miksta na US Open wywoływał duże kontrowersje, odkąd tylko został ogłoszony. Przerobienie go na dwudniową rywalizację z czterema gemami w secie zamiast sześciu i to nie dla najlepszych deblistów, a singlistów na świecie, nie zostało ciepło przyjęte przez wielu zawodników. Przede wszystkim specjalizujących się w grze podwójnej, bo to oni zostali pozbawieni szansy na duży sukces oraz pieniądze. Zasadniczo w całej stawce znalazła się tylko jedna "prawdziwie deblowa" para, czyli włoski zespół Sary Errani i Andrei Vavassoriego.

Nowy mikst US Open skłócił środowisko. Triumfował "prawdziwy mikst"

Tak się akurat złożyło, że to właśnie oni wygrali całą rywalizację. W finale pokonali Igę Świątek i Caspera Ruuda, wywołujący przy tym niemałą satysfakcję w deblowej części tenisowego świata. Głośnym echem poniósł się choćby wpis na portalu X, w którym celebrował on triumf Włochów i wbił szpilę organizatorom. Fakt, że porażkę poniosła jego koleżanka z kadry narodowej nie miał znaczenia, co wzburzyło wielu fanów. Niestety nie da się zaprzeczyć, że format ten wbił klin między najlepszych singlistów, a deblistów. Zauważyła to także Jelena Wiesnina. Była rosyjska tenisistka skomentowała wynik finału i stwierdziła, że Włosi wygrali, bo miało to dla nich ogromne znaczenie.

Rosyjska mistrzyni nie ma wątpliwości. Oni musieli wygrać

- Oni mieli tu coś do udowodnienia. Zwycięzcy byli do tego wszystkiego po prostu lepiej przygotowani i mocniej zmotywowani. Errani i Vavassori bronili tutaj tytułów wywalczonych w zeszłym roku. W finale byli zwyczajnie silniejsi od Świątek i Ruuda - powiedziała Wiesnina, cytowana przez rosyjski portal Championnat.

Wiesnina sama była swego czasu wybitną deblistką. To trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa w deblu (po razie wygrywała Roland Garros, Wimbledon i US Open, zawsze w parze z Jekateriną Makarową), jednokrotna w mikście (triumf w Australian Open 2016 z Bruno Soaresem) oraz mistrzyni olimpijska w deblu z Rio de Janeiro 2016 (również z Makarową) i wicemistrzyni z Tokio 2020 w mikście (z Asłanem Karacewem). Singlowo aż tak utytułowana nie jest, choć zdarzył jej się półfinał Wimbledonu 2016 (porażka z Sereną Williams).