Świątek numerem jeden tuż przed US Open! Sabalenka za plecami

Wyłonienia największych faworytek kobiecego US Open podjął się Oli Dickson Jefford, który napisał dla Tennis365 ponad 1800 publikacji. Jego artykuł zawiera krótką listę pięciu głównych kandydatek do tytułu. A na jej szczycie znajduje się nazwisko Igi Świątek. "Jeśli pierwsza połowa sezonu Świątek nieco rozczarowała, biorąc pod uwagę jej wysokie standardy, to w ciągu ostatnich dwóch miesięcy scenariusz uległ zmianie" - napisał Jefford.

Dziennikarz Tennis365 przypomniał niespodziewane triumfy Światek podczas Wimbledonu i niedawno w Cincinnati, choć przecież wcześniej te korty nie należały do jej ulubionych. "Sukces na dwóch imprezach, w których dotychczas nie zaliczała najlepszych występów, dobrze wróży przed Flushing Meadows, gdzie w 2022 roku była mistrzynią. Wygląda na to, że Świątek wróciła do swojej najlepszej formy albo przynajmniej jest jej bliska, a ostatnie dobre wyniki czynią ją faworytką do zdobycia siódmego tytułu Wielkiego Szlema" - analizuje Tennis365.

Kto faworytką poza Świątek? Lista nikogo nie zaskoczy

24-latka, która aktualnie zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA, jest więc główną kandydatką do tytułu. Ale przecież w Nowym Jorku wystąpi elita kobiecego tenisa, na czele z jej największymi rywalkami: Aryną Sabalenką (1. WTA) i Coco Gauff (3. WTA). Te dwie tenisistki Tennis365 wymienia w następnej kolejności.

"Sabalenka przystępuje do US Open jako aktualna mistrzyni i biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich czterech latach dotarła co najmniej do półfinału, jest wielką kandydatką do wygrania tytułu" - napisano o liderce światowego rankingu. Z kolei przy Gauff zwrócono uwagę, że jeszcze nie osiągnęła swojego najlepszego poziomu tenisa, ale "jej status jednej z najlepszych – jeśli nie najlepszej – zawodniczek WTA stawia ją w gronie faworytek".

Ostatnie dwa miejsca na liście zajmują Jelena Rybakina oraz Maddison Keys. Kazaszka została doceniona za ostatnią regularność, gdyż w Waszyngtonie, Montrealu i Cincinnati dochodziła do półfinałów zawodów. Z kolei Keys na nowojorskich kortach wygrała w karierze aż 33 mecze, w 2017 roku docierając nawet do finału.

Czy przewidywania Tennis365 się sprawdzą? Wielu polskich fanów z pewnością by tego chciało, bo oznaczałoby to sukces Igi Świątek. Jednak US Open to turniej, który uwielbia niespodzianki. Wystarczy przypomnieć, że w 2021 roku wygrała go Emma Raducanu, a dwa lata wcześniej triumf odniosła Bianca Andreescu. Choć obie dalej są aktywnymi zawodniczkami, to do tej pory nie były w stanie zbliżyć się do podobnego sukcesu w Wielkim Szlemie.