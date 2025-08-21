Oto co krzyknął norweski komentator po porażce Świątek z Ruudem

Iga Świątek wraz z Casperem Ruudem dotarła do finału wielkoszlemowego turnieju US Open w mikście. Polsko-norweski duet musiał uznać wyższość włoskiej pary tworzonej przez Sarę Errani i Andreę Vavassoriego (3:6, 7:5, 6:10). Spotkanie nie przeszło bez echa w norweskich mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Norwegowie piszą po finale Świątek. "Tak blisko"

Casper Ruud po raz czwarty w karierze dotarł do finału wielkoszlemowego turnieju. W 2022 i 2023 roku grał o tytuł we French Open, a w 2022 roku zmierzył się w decydującym meczu drabinki singlistów w US Open. Tym razem dokonał tej sztuki w mikście. W jego ojczyźnie nie przeszli obok tego faktu obojętnie.

"Casper Ruud i Iga Świątek przegrali z włoskimi przeciwnikami w finale gry mieszanej na US Open, co oznacza, że norwesko-polski duet nie zdobył tytułu Wielkiego Szlema" - komentował dagbladet.no.

"Tytuł Wielkiego Szlema ominął Caspera Ruuda, a Iga Świątek przegrała finał gry mieszanej US Open" - pisze portal radioh.no.

"Ostateczna porażka Ruuda i Świątek: - Tak blisko, tak blisko!" - oceniał norweski Eurosport, przywołując także słowa komentatora HBO Max. - Ruud i Świątek przyjęli to z uśmiechem. Dobrze się bawili i grali dobrze w debla. Myślę, że to był dobry impuls dla Ruuda przed turniejem singlowym - tłumaczył Christer Francke.

Przed Igą Świątek kolejne wielkie wyzwanie. Turniej singlistek jawi się jako zdecydowanie bardziej prestiżowy. Co więcej - w przeszłości miała okazję już go wygrać. W 2022 roku Polka pokonała Ons Jabeur, sięgając po końcowy triumf w US Open. Tytułu w tym roku bronić będzie wielka rywalka Świątek - Aryna Sabalenka.